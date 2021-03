"Meghan divorzierà da Harry", clamorosa previsione della sorella della Markle

Harry e Meghan divorzio: la sorella dell'ex attrice prevede che i due si lasceranno a meno che non trovino un modo onesto per vivere al di là deglis candali a corte

Meghan e Harry stanno per divorziare, questa è la clamorosa previsione della sorellastra della duchessa di Sussex, Samantha Markle. Quest'ultima non è mai stata tenera con l'ex attrice fin da quando ha sposato il principe Harry nel 2018 e ha perfino scritto un libro in cui afferma di aver raccontato la vera Meghan.

L'intervista di Meghan e Harry da Oprah Winfrey ha creato un'effetto inaspettato per la coppia. Le rivelazioni in merito al razzismo latente nella famiglia reale inglese, che hanno causato non pochi attriti tra Harry e il fratello William, si sono in parte ritorte contro la coppia stessa, che in attesa della secondogenita.

Harry e Meghan divorzio: la conferma dalla sorella della duchessa

“Harry e Meghan stanno per divorziare, a meno che non ottengano un’ampia assistenza”, ha affermato Samantha Markle in una intervista a TMZ. La sorellastra della duchessa arriva a dire che Harry sarebbe "già stato messo in discussione" e che il comportamento della coppia nei confronti della Corona inglese è stato deprecabile.

Meghan presidente USA: l'obiettivo sono le elezioni del 2024

Alle voci di divorzio si aggiungono quelle in merito agli obiettivi di Meghan Markle. Stando a quanto riporta il Daily Mail, l'ex attrice intende candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti. La voce in realtà era già circolata prima ancora che Donald Trump concludesse il suo mandato ma pare che Meghan abbia intenzione di concorrere alla Casa Bianca nel 2024.