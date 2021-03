Meghan Markle scalda i motori per scendere in politica: super progetto. RUMORS

La voce su Meghan Markle circola ormai da mesi. Già lo scorso settembre se ne vociferava da una parte all'altra dell'Atlantico, ma ora l'ipotesi si fa sempre più insistente. E chissà, anche sempre più credibile. Perché che Meghan Markle abbia sempre avuto una passione per l'impegno civile e politico è stato evidente fin da quando faceva l'attrice e non era ancora fidanzata con il principe Harry.

Nel periodo come membro attivo della Royal Family ha dovuto mettere da parte la sua voglia di esprimere giudizi politici, ma così non era prima del matrimonio con Harry. Meghan Markle ha infatti sostenuto Hillary Clinton durante le elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2016 e ha denunciato pubblicamente l'avversario, Donald Trump. Sempre nel 2016, in occasione del referendum sull'appartenenza del Regno Unito all'Unione Europea, conclusosi a favore della Brexit, Meghan Markle ha espresso il suo disappunto su Instagram.

Poi nel 2020, in qualità di elettore idoneo negli Stati Uniti, ha pubblicato un video con suo marito Harry in cui incoraggia i cittadini a registrarsi per le elezioni presidenziali negli Stati Uniti del 2020 nel National Voter Registration Day. Alcuni media lo hanno considerato come un appoggio implicito al candidato democratico, Joe Biden.

E ora, torna con insistenza quella voce: Meghan Markle aspira a una carriera politica molto ambiziosa, al punto da sognare di diventare presidente degli Stati Uniti. Non solo, l'ex attrice sarebbe passata anche all'attuazione del progetto e avrebbe già iniziato a muoversi fra i democratici. Lo scrive il quotidiano britannico Daily Mail, ciatndo alcune fonti secondo le quali la duchessa di Sussex vorrebbe approfittare del clamore suscitato dall'intervista di Harry e Meghan con Oprah Winfrey per lanciare la sua carriera politica. Il progetto di Meghan è concreto ed imminente: secondo il tabloid, la moglie di Harry punterebbe alle elezioni del 2024 nel caso in cui Joe Biden, che sarebbe allora 82enne, decidesse di non candidarsi per il secondo mandato.



E chissà che questi rumors non stiano innervosendo Donald Trump, che in questi giorni ha apertamente criticato Meghan Markle. "Non e' buona. Io l'avevo detto e ora e' sotto gli occhi di tutti", ha detto di lei Trump dopo l'intervista della duchessa di Sussex con Oprah Winfrey, secondo quanto riferito dal suo collaboratore Stephen Miller. Intervenendo a un podcast di Steve Bannon, Miller ha riportato il punto di vista di Trump. "Se dici qualcosa contro Meghan Markle vieni cancellato, guarda a Pierce Morgan", avrebbe detto Trump lodando l'anchorman britannico costretto a dimettersi perche' aveva detto di non credere "a una sola parola" della duchessa, come il "migliore che stanno cercando di cancellare solo perche' ha criticato Meghan Markle".