Meghan Markle: dalla fiction su Netflix alla presidenza degli Stati Uniti

Colpo di scena per Meghan Markle: altro che Buckingham Palace... Trema la Regina - ROYAL FAMILY NEWS

Meghan Markle non smette di far parlare di sé, nemmeno ora che ha lasciato la royal family e vive dall'altra parte dell'oceano. Anche dalla calfiornia arrivano ogni giorno notizie e rumors sulla duchessa di Sussex, che è un vulcano di idee, tra ambizioni personali e desiderio di impegno civile. L'ultimo suo progetto ha davvero del clamoroso.



Meghan Markle, clamorosa ambizione: punta alla Casa Bianca - ROYAL FAMILY NEWS

Meghan Markle, secondo gli ultimi rumors, vorrebbe puntare addirittura alla Casa Bianca, come rivela Vanity Fair, citando una fonte vicina al duca e alla duchessa di Sussex. E sarebbe pure un progetto di lungo periodo: sarebbe per questo che, quando Meghan ha sposato Harry, non ha rinunciato alla cittadinanza americana, mantenendo aperta l'opzione di "scendere in politica".

Meghan e Harry, il video fa infuriare Trump e la regina Elisabetta - ROYAL FAMILY NEWS



Un progetto che sarebbe rafforzato dall'ultima apparizione di Harry e Meghan, durante la cerimonia virtuale per la classifica delle 100 persone più influenti di Time. In un video, seduti su una panchina nel giardino della loro villa a Los Angeles, i due invitavano gli americani ad andare a votare. Discorso che è stato poco gradito sia dal presidente americano Donald Trump che da Buckingham Palace.

Meghan Markle e Harry protagonisti di una fiction su Netflix - ROYAL FAMILY NEWS

Ma la presidenza degli Stati Uniti non sarebbe l'unico progetto di Meghan Markle. Come era emerso tempo fa, Meghan e harry hanno stipulato con Netflix un contratto da 150 milioni di dollari. Tutti pensavano che Harry e Meghan puntassero a produrre documentari impegnati, invece ora emerge un'altra clamorosa rivelazione, riportata dal Sun: Harry e Meghan hanno accettato di girare un reality show su se stessi. A Buckingham Palace probabilmente stanno già tremando, per quanto si assicuri che la serie sarà assoluatemnte all’insegna del buon gusto.

Meghan e Harry scendono in campo: "Votate". Trump: "Buona fortuna, Harry" - ROYAL FAMILY NEWS

Nuove polemiche su Harry e Meghan che, dal loro 'esilio' negli Usa, hanno esortato gli americani a registrarsi in vista delle elezioni di novembre e a respingere "i discorsi d'odio, la disinformazione e la negativita' online". "Quando votiamo, i nostri valori vengono messi in atto e le nostri voci sono ascoltate. La vostra voce ricorda che voi valete, perche' e' cosi' e voi meritate di essere ascoltati", ha sottolineato Meghan Markle. E poi pur senza far nomi, la duchessa di Sussex si e' spinta a definire le prossime elezioni come "le piu' importanti della nostra vita". Tanto e' bastato a scatenare la bufera. Nel video diffuso da Time100, i duchi di Sussex non hanno dato l'endorsement a nessun candidato ma l'accento posto su valori, partecipazione e compassione ha fatto pensare a un sostegno per il democratico Joe Biden.

Del resto, prima di sposare il sesto in linea di successione al trono britannico, Meghan Markle aveva avuto parole dure nei confronti del capo della Casa Bianca, indicato come un "misogino divisivo". Una fonte vicina a Harry ha fatto notare che il discorso fatto dal principe contro odio e disinformazione "non si riferiva a nessun candidato o campagna specifica. Parlava del tono del dibattito in vista di un'elezione che e' gia' abbastanza febbrile". Ma la loro discesa in campo ha suscitato critiche al di qua e al di la' dell'Atlantico: nel Regno Unito, l'intervento e' stato visto come una violazione del protocollo che richiede neutralita' politica ai membri della Famiglia Reale. Da Buckingham Palace hanno preferito non commentare, facendo notare che "il duca non e' piu' un membro attivo della Famiglia reale e qualsiasi commento che fa rientra nella sfera personale". Tuttavia, un insider citato dai media ha parlato di "limiti superati". Le parole di Harry e Meghan non sono piaciute neanche alla Casa Bianca. Il presidente americano, Donald Trump, ha sottolineato di "non essere un fan" dell'ex attrice di Suits e ha ironicamente augurato "buona fortuna" al principe. "Ne avra' bisogno", ha malignato.