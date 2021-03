Buckingham Palace vuole rispondere ad Meghan, manca via libera della Regina

Buckingham Palace dovrebbe rispondere alle accuse di razzismo sollevate nella clamorosa intervista del principe Harry e della consorte Meghan Markle a Oprah Winfrey .Durante l'intervista il principe ha dichiarato che la famiglia reale ha tagliato, a lui e a sua moglie, qualsiasi tipo di fondo e che ora vivono dell'eredità che la madre Diana gli ha lasciato prima di morire. Inoltre la duchessa si è scagliata pesantemente contro la Corona rivelando che, mentre era incinta del figlio, qualcuno all'interno della famiglia era preoccupato per il colore della pelle del nascituro. Non hanno rivelato di chi si tratta perhè ritengono che la loro immagine verrebbe danneggiata pesantemente.

Il principe Carlo, padre di Harry, è comparso oggi in pubblico in un impegno ufficiale e ha evitato di rispondere ad una domanda sulle accuse lanciate dalla duchessa del Sussex. Secondo quanto riporta il Telegraph, i funzionari di Palazzo hanno già preparato una dichiarazione, che la regina Elisabetta non ha però ancora voluto approvare lunedì sera, preferendo riflettere qualche ora in più.