Principe Filippo news: ecco come sta. Harry e Meghan Markle, che batosta!VIDEO

Ecco le ultime notizie sulla salute del principe Filippo - ROYAL FAMILY NEWS

Come sta il principe Filippo? La bufera scatenata dall'intervista di Harry e Meghan Markle, con le accuse di razzismo a Buckingham Palace, ha messo in ombra negli ultimi giorni le condizioni di salute di quello che è il marito della Regina Elisabetta da ormai 73 anni. Il principe 99enne (compirà 100 anni il prossimo 10 giugno) si prepara a trascorrere la sua 25esima notte in ospedale e il suo quarto fine settimana.

Per il principe Filippo oltre tre settimane di ricovero in ospedale - ROYAL FAMILY NEWS

Il duca di Edimburgo è stato ricoverato lo scorso 16 febbraio, come misura "precauzionale'' perchè non si sentiva bene, all'ospedale privato King Edward VII di Londra. Buckingham Palace dopo qualche giorno di silenzio ha parlato di cura di un'infezione a cui il principe Filippo stava reagendo bene. Poi è arrivato il trasferimento al St Bartholomew's, il principale ospedale per le malattie cardiologiche della Gran Bretagna, il 1° marzo. Qui il principe Filippo ha subito un intervento chirurgico al cuore per una preesistente condizione critica.

Nel 2011 gli era stato applicato uno stent dopo che aveva sofferto di dolori al petto, ma non sono stati forniti dettagli su quest'ultimo intervento chirurgico. Buckingham Palace al momento ha detto che non rilascerà ulteriori commenti sulle sue condizioni. L'ultimo aggiornamento sulle condizioni del duca di Edimburgo è arrivato dalla Royal Family quando il principe Filippo è stato trasferito di nuovo all'ospedale King Edward VII venerdì della scorsa settimana per continuare la convalescenza.

Per Harry e Meghan Markle durissima reazione degli inglesi - ROYAL FAMILY NEWS

Intanto Harry e Meghan devono affrontare le conseguenze delle loro controversa intervista televisiva con Oprah Winfrey, in cui hanno parlato di tutte le sofferenze vissute nel loro periodo come mebri attivi della Royal Family e hanno lanciato accuse di razzismo alla Famiglia Reale, senza però fare nomi specifici. Per il duca e la duchessa di Sussex c'è un crollo della popolarità tra i sudditi britannici, che, al contrario, non fanno mancare il loro sostegno alla regina Elisabetta e al principe Filippo e alla coppia William e Kate Middleton. Per tutti questi membri della Royal Family l'indice di gradimento appare invaiato. E' quanto attesta un sondaggio YouGov, effettuato pochi giorni dopo l'intervista, il 10 e l'11 marzo, secondo il quale il 48% degli intervistati dice di avere un'opinione negativa del principe Harry, rispetto al 45% che esprime un parere positivo.

Per Harry e Meghan si tratta di un crollo senza precedenti. E' la prima volta che i pareri negativi sul secondogenito del principe Carlo superano quelli positivi, con un calo di 15 punti percentuali rispetto ad un analogo sondaggio del 2 marzo. Per quanto riguarda Meghan Markle, solo il 31% dei 1.664 intervistati dopo esprime un parere positivo, contro il 58% che ha opinioni negative sulla duchessa del Sussex. Nel suo caso, il calo è del 27%. Il sondaggio, riportato da Sky News, indica però una spaccatura generazionale tra gli intervistati. Meghan piace alla maggior parte delle persone tra i 18 e i 24 anni (55%), mentre nello stesso gruppo solo un terzo (32%) erpime parere negativo. Lo stesso vale per Harry, con dati rispettivamente del 59% e 28%. Tra gli over 65, il giudizio è ribaltato. Per Harry i pareri positivi sono solamente il 27%, rispetto al 69% di pareri negativi. Per MEGHAN, le percentuali sono rispettivamente del 13% e dell'83%.

Le opinioni sulla regina rimangono invece molto positive, secondo il sondaggio, mentre registrano un lieve calo quelle sul principe Carlo e su William, dopo che Harry ha ammesso, nell'intervista tv, di non avere con loro un buon rapporto. L'80% dei sudditi britannici continua ad avere un giudizio positivo su Elisabetta, con appena il 14% di pareri negativi. Il dato è invariato rispetto al precedente sondaggio. Il 76% degli intervistati esprime un giudizio positivo su William (prima era l'80%), mentre i pareri positivi su Carlo passano dal 57% al 49%. Invariato il giudizio su Kate, la consorte del principe William, vista positivamente dal 73% degli intervistati. Nel complesso, il sondaggio YouGov indica che l'intervista di Harry e MEGHAN non ha inciso molto sul giudizio che i britannici hanno della monarchia. I due terzi (63%) vogliono ancora la Famiglia Reale, rispetto al 67% rilevato ad ottobre. Un quarto dei britannici, il 25%, vorrebbe invece un capo di Stato eletto dal popolo, con una crescita rispetto al precedente 21%.