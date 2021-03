Meghan Markle, accuse alla Famiglia Reale: “Volevo suicidarmi”. VIDEO

MEGHAN MARKLE, INTERVISTA: “AL PALAZZO PARLAVANO DELLA PELLE DI MIO FIGLIO”

A Buckingham Palace, quando Meghan, la moglie di origine afroamericana del principe Harry, era incinta c'era chi si chiedeva con preoccupazione quanto sarebbe stata scura la pelle del nascituro, il piccolo Archie. Lo ha raccontato Meghan, la duchessa di Sussex, nell'intervista ad Oprah Winfrey: un'intervista attesa da mesi (che domani sarà trasmessa in versione integrale, qui in Italia, su TV8 alle 21.30) e della quale, c'e' da scommettere, si parlera' per anni: qualunque cosa la Casa reale si attendesse, quello che infatti e' emerso e' molto peggio. Meghan ha raccontato di aver avuto pensieri "metodici" di suicidio, il principe che i rapporti con il padre divennero ad un certo punto cosi' difficili che Carlo smise di rispondergli, la coppia ha anche accusato velatamente il Palazzo di razzismo. Harry ha detto che "fa male" il fatto che la sua Famiglia non si sia pronunciata contro gli articoli "con sfumature colonialistiche" scritti dai tabloid su sua moglie.