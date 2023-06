Kevin Costner fa causa al vicino di casa: "Relazione intima con l'ex moglie"

Kevin Costner furioso con un vicino di casa, avrebbe avuto una relazione con la sua ex moglie Christine Baumgartner

Kevin Costner porta il vicino di casa Daniel Starr in tribunale. L'accusa? Avrebbe avuto una relazione clandestina con la sua ex moglie, la designer di borse Christine Baumgartner, con cui sta divorziando da maggio scorso. Secondo The Sun, la star hollywoodiana aveva affittato nel giugno del 2022 all’imprenditore hi-tech la sua guest house sulla spiaggia, al costo di 64mila dollari al mese. Daniel viveva con il figlio di 4 anni ed era entrato in buoni rapporti con la famiglia Costner, tanto da frequentarsi spesso con i rispettivi figli. Poi Kevin Costner si è dovuto assentare per qualche tempo dovendo girare le riprese della stagione di Yellowstone. Lasciando l’ex moglie a lungo sola. E l'attore a quel punto, stando all'accusa, avrebbe approfittato della compagnia del vicino diventando molto intima con l’imprenditore.

Venuto a conoscenza del presunto ‘tradimento’, il vincitore di Oscar ed Emmy, si è infuriato con entrambi – come spiega una fonte – e ha intimato a Starr ad abbandonare la lussuosa villa (nelle scorse settimane ha lasciato poi la casa). La moglie ha negato tutto, anzi, ha detto di non aver apprezzato l’atteggiamento di Daniel nei suoi confronti, al punto da mandargli un messaggio per comunicargli che voleva che lui se ne andasse. Mentre Starr ha dichiarato di non aver mai oltrepassato i limiti. E ora la questione rischia di finire in tribunale. La star di Yellowstone ha avuto tre figli con Baumgartner: due maschi Cayden, 16, e Hayes, 14, e una femmina Grace, 13. Kevin Costner è anche padre delle figlie Annie, 39, e Lily, 36, e del figlio Joe, 35, con sua l'ex moglie Cindy Silva; e il figlio Liam, 27 anni, con l'ex fidanzata Bridget Rooney.