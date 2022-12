Kim Kardashian si sfoga: "La co-genitorialità con Kanye West è..."

Kim Kardashian parla della separazione con Kanye West e la gestione dei 4 figli

Kim Kardashian ha parlato di Kanye West, spiegando quanto sia difficile essere genitori separati (i due hanno avuto 4 figli: North, Saint, Chicago e Psalm). La star - che ha chiesto il divorzio nel febbraio 2021 - ha mostrato di essere visibilmente emozionata per una situazione che sottolinea non essere facile. "Io ho avuto il miglior papà. Non voglio emozionarmi. È difficile. Come è difficile la co-genitorialità, è davvero fottutamente difficile, sai", le sue parole al podcast “IRL” di Angie Martinez

"Li proteggo da tutto, anche da ciò che dicono in televisione e dai contenuti che vanno in onda. È [un lavoro a tempo pieno]. [Ne vale] la pena perché ovviamente voglio dissociarmi da alcuni pensieri e da alcune cose che vengono dette […] se noi stiamo andando a scuola e loro vogliono ascoltare la musica del loro papà, qualunque cosa stia succedendo nel mondo, devo avere quel sorriso stampato in faccia e far esplodere la sua musica e cantare e comportarmi come se niente fosse. Appena li lascio posso farmi un bel pianto", ha detto Kim Kardashian.

Kim ha raccontato che della sua preoccipazione per i suoi futuri fidanzati che, dato i precedenti, potrebbero essere “spaventati” da Kanye West. "C’è una parte di me che dice, “Oh mio Dio, saranno tutti spaventati perché non ho l’ex più facile [da gestire]?” Non penso che sia giusto per me mettere qualcuno in una situazione o coinvolgere una nuova persona che potrebbe essere super innocente. Poi c’è un lato di me che dice: “Perché mai dovrei vivere in quel modo?”".

Kardashian e West hanno raggiunto un accordo di divorzio in base al quale quest'ultimo pagherà 200.000 dollari al mese per il mantenimento dei figli e condividerà la loro custodia dei loro.