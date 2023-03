La Balena Bianca, Moby Dick a Milano tra aneddoti, teatro e musica live

La Balena Bianca, Davide Lorenzo Palla porta Moby Dick a Milano

Dopo anni passati a portare i testi di William Shakespeare all’interno di bar, circoli, locali di tutta Italia, Davide Lorenzo Palla e la sua impresa sociale TDB decidono di tornare da martedì 21 marzo a domenica 2 aprile a Milano, affrontando un testo non teatrale: Moby Dick di Herman Melville.

Il moderno menestrello accompagnato dalle sonorità di Tiziano Cannas Aghedu condurrà il pubblico in un altro tempo e un altro spazio, per vivere la caccia alla Balena più entusiasmante di sempre. Una storia epica che parla di come un uomo possa veleggiare una vita intera alla ricerca dell’incontro con la parte più remota di sé stesso.

Un reading musicato, che mescola al Moby Dick di Melville aneddoti, teatro e musica live. Il palco diventa nave e metafora di vita, per addentrarsi e riflettere insieme su temi di grande attualità e interesse sociale: l’utopia, i limiti umani, la giustizia, l’incontro con il diverso da noi e tanto altro.

Che cos'è questa bianchezza che nel romanzo Achab cerca e rincorre con tanto ardore? La nostra ambizione, la lotta costante che ci tiene vivi? Che cos’è per noi, la bianchezza della balena?

“Cosa fosse la Balena Bianca per Achab l’ho accennato; resta ancora da dire cosa, certe volte, fosse per me”

Il progetto si inserisce in un processo di crescita e sviluppo delle attività di TDB voluto dal direttore artistico e fondatore, Davide Lorenzo Palla, che porteranno nel corso del 2023 a molte attività e collaborazioni sul territorio nazionale per diffondere arte e cultura nei luoghi della quotidianità.

“Siamo in una fase di consolidamento delle nostre attività su tutto il territorio nazionale. Oramai portare il teatro al bar è diventata prassi per molte giovani compagnie e tanti artisti emergenti. I bar e circoli hanno capito che l’offerta culturale è un valore aggiunto alla ristorazione e i cittadini sono alla continua ricerca di artisti che, come noi, sappiano portare il teatro in mezzo alle persone rendendolo accessibile e comprensibile. Insomma: la strada è stata tracciata, ora non rimane che proseguire nel cammino, con la speranza che anche il sistema teatrale più istituzionale si persuada che le nostre iniziative possono rappresentare nuova linfa vitale per il futuro della cultura e dello spettacolo.”

In questo primo Tour milanese si è deciso di raggiungere quartieri e le zone non centrali della città, in piena continuità con la volontà dimostrata negli ultimi dieci anni di attività di TDB, di rivolgersi a un pubblico sempre diverso e di portare differenti operazioni di divulgazione culturale nei nuovi centri di aggregazione della città in un’ottica di rigenerazione urbana e città a 15 minuti. In tal senso è da sottolineare il coinvolgimento degli hub culturali di Mare Culturale Urbano, che vede Cascina Merlata e il Cascina Torrette come luoghi per lo sviluppo di nuove relazioni di partecipazione culturale e motore di aggregazione della città. Si è inoltre deciso di includere nel palinsesto una location dalla forte vocazione sociale come “il Balzo”, associazione di promozione sociale che da anni opera nel favorire l'integrazione della disabilità nella vita quotidiana. Si sono inoltre coinvolte realtà nuove e inedite per il format Touré da Bar come Germi, U/N locale palco cucina e Aprés Coup.

LA BALENA BIANCA, IL CALENDARIO

- Mar 21/03 - h.21 @ Cascina Nascosta / Viale Emilio Alemagna 14 / preno: whapp. 3406755196

- Mer 22/03 - h.21 @ Ostello Bello / Via Medici 4 / preno: shorturl.at/fiwY0

- Gio 23/03 - h.21 @ Cascina Merlata Food Hub / Via Pier Paolo Pasolini 3 / preno: tel. 0221079162

- Ven 24/03 - h.21 @ Il Balzo / Via Ceriani 14 / preno: prenotazionibalzo@gmail.com - ingresso con tessera ARCI

- Sab 25/03 - h.20.30 @ mosso / Via Angelo Mosso 3 / preno: shorturl.at/rIV67

- Dom 26/03 - h.21 @ Librosteria / Via Cesare Cesariano 7 / preno: librosteria@gmail.com – whapp. 0223187432

- Mar 28/03 - h.21.30 @ Aprés Coup / Via Privata della Braida 5 / preno: teatro@apres-coup.it – tel. 0238243105

- Mer 29/03 - h.20.30 @ Spirit de Milan / Via Bovisasca 57/59/ preno: tel. 3667215569

- Gio 30/03 - h.21 @ U/N locale palco cucina / Piazza Napoli 30/2 / preno: whapp. 3534507193

- Ven 31/03 - h.21 @ Café Banlieue / Via Inganni 27 / preno: tel. 0222220022

- Sab 01/04 - h.21 @ Germi / Via Cicco Simonetta 14/A / preno: libreria.germi@gmail.com – ingresso con tessera ACSI

- Dom 02/04 - h.21 @ Cascina Torrette / Via Gabetti 15 / ingresso fino esaurimento posti

LA BALENA BIANCA, LO SPETTACOLO

di e con Davide Lorenzo Palla

musiche e accompagnamento dal vivo di Tiziano Cannas Aghedu

primo spettatore Riccardo Mallus

una produzione TDB s.r.l Impresa Sociale

Spettacolo vincitore NEXT Laboratorio delle idee per la produzione e ladistribuzione dello spettacolo dal vivo – progetto di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo - Edizione 2020