La Casa di Carta 5 a settembre: ecco i volti nuovi del cast made in Korea

“La Casa di Carta” con altri attori nei panni di Berlino, Tokyo, Mosca e il Professore?

Succederà davvero, ma non in Europa: accadrà in Corea, dove è in corso di realizzazione un remake locale della celebre serie di Netflix. La prima stagione di "Money Heist" (Il titolo internazionale della serie) sarà composta da 12 episodi da 60 minuti ciascuno e già si conoscono tutti i nomi del nuovo cast:

La banda

Il Professore – Yoo Ji-Tae

Berlino – Park Hae-Soo

Tokyo – Jun Jong-Seo

Mosca – Lee Won Jong

Denver – Kim Ji-Hun

Nairobi – Jang Yoon-Ju

Rio – Park Jung-Woo

Helsinki – Kim Ji-Hun

Oslo – Lee Kyu-Ho

La Task Force

Seon Woojin – Kim Yunjin

Cha Moohyuk – Kim Sung-O

Gli ostaggi

Cho Youngmin – Park Myung-Hoon

Yoon Misun – Lee Joobeen





Non li conoscete? Non vi preoccupate: sono tutti attori piuttosto noti in Corea, ma non altrettanto nel resto del mondo!

Veniamo invece alla seguitissima serie originale: aumenta l'attesa per “La Casa di Carta 5”, che, secondo quando trapela da Netflix, in Italia sarà trasmessa a settembre.

Non passa giorno senza che sulla data del ritorno della banda de "La Casa de Papel" si rincorrano voci e anche Alvaro Morte, l'attore reso celebre dal personaggio de “Il Professore”, ha gettato benzina sul fuoco pubblicando una foto decisamente particolare dal set, con la didascalia: “Oggi in ufficio è una giornata di sole”, scatenando commenti entusiastici da parte dei milioni fans che non vedono l'ra di vedere la quinta stagione della serie, che sarà anche l'ultima del ciclo.