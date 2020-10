Mica pizza e fichi torna su La7: pizzaioli e scrittori, il cast

Mica pizza e fichi torna su La7: pizzaioli e scrittori, cast

Dal 18 ottobre ogni domenica alle 12.20 torna su La7 Mica pizza e fichi, il format dedicato a uno dei simboli dell’identità culturale italiana e tra i cibi più noti, amati e celebrati nel mondo: la pizza.

Le dieci puntate andranno ad affiancare la serie digital di #MPEF “on line” su la7.it scomposta da 30 episodi con altrettanti maestri pizzaioli.

Alla guida di entrambi sempre Tinto, che nel programma televisivo ci accompagnerà in un viaggio in cui il mondo della cucina, questa volta, incontrerà e si fonderà con quello della narrativa. I suoi ospiti in tv, infatti, saranno scrittori e scrittrici pronti ad assaggiare i menù di venti grandi pizzaioli italiani.



Un incontro tra due talenti diversi, quello di chi sa emozionare con le parole e quello di chi sa farlo con i sapori. Un confronto al termine del quale scopriremo che una pizza fatta a regola d’arte e un buon libro sono dei piaceri quotidiani non così distanti tra loro.



Il cast sarà composto da venti tra i più rinomati pizzaioli italiani: G ino Sorbillo, Renato Bosco, Francesco Martucci, Pier Daniele Seu, Michele Colpo, Giovanni Ricciardella, Massimiliano Fraccarolo, Petra Antolini, Valentino Tafuri, Paola Cappuccio, Luca Doro, Vincenzo Esposito, Marco Quintili, Eleonora Massaretti, Luca Pezzetta, Gianni Di Lella, Riccardo Furlani, Mirko Petracci,Tommaso Vatti e Francesco Capece .



Gli scrittori che assaggeranno insieme a Tinto le loro creazioni saranno: Claudio Pelizzeni, Chiara Moscardelli, Sio, Alessia Gazzola, Massimo Lugli, Alessandro Perissinotto, Emma Piazza, Luca Ricci, Yole Signorelli e Federica Bosco.

Dieci puntate in cui i sapori si fondono alle parole, i profumi alle storie. Un percorso alla scoperta di un mondo, quello della pizza, sempre più in evoluzione, in costante equilibrio tra tradizione e spinta innovativa.