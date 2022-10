Monologo Maurizio Crozza:“Meloni, ma perche’ la prima donna premier in Italia"

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza - in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ - Maurizio Crozza commenta l’incarico a Giorgia Meloni, prima donna Premier in Italia: “Io credo che a Palazzo Chigi non ci sia nemmeno il bagno delle femmine. Dal 1946 l’asse del gabinetto non è mai stato tirato giù. Con la Meloni, oggi, per la prima volta il governo italiano si discosta dai talebani. E io mi chiedo ma perché, in Italia la prima donna che sfonda il tetto di cristallo è di destra?