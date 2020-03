Mr Rain, il rap che parla di rinascita con 'Fiori di Chernobyl'

“Cammineremo sopra queste nuvole, Passeranno questi temporali, Anche se sarà difficile, Sarà un giorno migliore domani”, queste alcune delle parole di “I Fiori di Chernobyl”, il nuovo singolo di Mr Rain che sembra fatto apposta per il periodo storico che stiamo vivendo ma che parla in generale di rinascita dopo i momenti buoi e che sta scalando la classifica di Spotify conquistando in pochi giorni la top 50.

Mr Rain è uno dei cantautori rap under 30 più maturi della scena italiana con all’attivo certificazioni Platino per i suoi brani, un artista fuori dal coro, capace di parlare di tematiche impegnate, con attenzione alle parole e non solo alle rime per raggiungere un rap a volte romantico.

“Ognuno di noi ha dei momenti bui, momenti che sembrano non finire più, giorni in cui sei paralizzato mentre ti senti cadere il mondo addosso. – racconta Mr Rain - Questa canzone parla di una rinascita dopo questi momenti, non puo’ piovere per sempre, alla fine arriverà il giorno in cui le cose andranno meglio e sarà il giorno in cui riuscirai a lasciarti alle spalle il passato.

Da oggi è online il video nato da una sua idea per la regia di Enea Colombi una sorta di cortometraggio in tre parti, una specie di trilogia della vita che ripercorre un viaggio alla ricerca di se stesso per rinascere dai periodi difficili.

Il nuovo brano arriva a distanza di quasi un anno dal precedente intitolato ‘La somma’ in cui era presente la collaborazione di Martina Attili che ha raggiunto la certificazione Oro.

Mr.Rain, classe 1991, si appassiona alla musica ascoltando i pezzi di Eminem e della scena hip hop nazionale ed estera del periodo. Nel 2009 inizia a scrivere i primi pezzi, con lo pseudonimo di Mr.Rain e nel 2011 produce e pubblica il suo primo mixtape ‘Time 2 Eat’, che riscuote in poco tempo riscontri a livello nazionale. Nel 2013 partecipa come concorrente ad X Factor, ma dopo essere stato ripescato per l’entrata diretta, rifiuta la partecipazione al programma. Nel gennaio 2014 inizia il primo tour ufficiale e si esibisce nelle principali città italiane. Nel 2015 esce ‘Memories’, il primo disco ufficiale, interamente autoprodotto. ‘Tutto Quello che Ho’, il secondo singolo estratto dall’album, segue il successo di ‘Carillon’ (Doppio disco di Platino). A giugno 2016 Mr.Rain pubblica ’Supereroe’, già considerato un classico dai suoi estimatori.

Nell’estate 2016, grazie al ‘Memories Tour’ Mr.Rain si fa conoscere al grande pubblico di tutte le regioni italiane, con numerose date sold out. Nel 2017 esce il singolo ‘I grandi non piangono mai’, la conferma del talento del giovane rapper (Disco di Platino) a cui segue “Ipernova”, altro successo di Mr Rain, Doppio Disco di Platino,

Nel 2018 collabora con Annalisa in “Un domani” e anche questo singolo raggiunge il Disco di Platino. Ma molte altri sono i successi dell’artista bresciano