National Geographic presenta la nuova serie 'Pronti a tutto'

Un misterioso massacro nelle terre selvagge della Nuova Francia del 1690 che rischia di mettere a ferro e fuoco l’intera colonia. I sospetti si concentrano su una banda locale in combutta con gli inglesi intenzionati a strappare la colonia al dominio francese. BARKSKINS, la nuova serie scripted di National Geographic sarà in onda in Italia con il titolo PRONTI A TUTTO da questa estate.

La serie in 8 episodi, creata da Elwood Reid (Cold Case - Delitti irrisolti e Hawaii Five-0) e basata sull’omonimo romanzo del Premio Pulitzer Annie Proulx (in italiano Pelle di corteccia), accompagna gli spettatori in un viaggio attraverso le selvagge terre di frontiera del XVII secolo.

Pronti a tutto si svolge a Wobik, un piccolo insediamento in quello che è ora il Quebec canadese. Quando la Chiesa Cattolica manda i preti gesuiti in missione per convertire le popolazioni indigene, la Francia invia un gruppo di suoi uomini per popolare quei territori, insieme a le “Filles Du Roi” (Figlie del Re), giovani donne con il compito di trovare marito, metter su famiglia e sostenere i coloni. Un gruppo disparato di emarginati e delinquenti alle prese con brutali difficoltà e guerre di interessi in un crocevia di civiltà: la Nuova Francia del 1690.

La serie racconta una storia di esplorazione, avventura e ambizione tra i pericoli delle nuove terre di frontiera. Quando le tensioni crescono si forgiano nuove improbabili alleanze e si rafforzano vecchi antagonismi in una vera e propria lotta per la sopravvivenza in cui solo il più forte potrà avere la meglio.

In onda in 172 Paesi in 43 lingue, PRONTI A TUTTO vede protagonisti David Thewlis (candidato ai Golden Globe per Fargo,) nel ruolo di Claude Trepagny; Marcia Gay Harden (vincitrice di un Oscar con Pollock e candidata all’Oscar per Mystic River) come Mathilde Geffard; Aneurin Barnard (Dunkirk); James Bloor (Dunkirk), Christian Cooke (Point Blank: conto alla rovescia), David Wilmot (L’alienista); Thomas M. Wright (The Bridge); Tallulah Haddon (Black Mirror: Bandersnatch); Kaniehtiio (Tiio) Horn (The Man in the High Castle), Lily Sullivan (Picnic at Hanging Rock) e Zahn McClarnon (Fargo).

Pronti a tutto è una storia di lotta primordiale per la sopravvivenza" afferma Reid, creatore e produttore esecutivo. "E’ la storia di coloni venuti a cercare fortuna nel vasto e spietato Nuovo Mondo - senza terra, delinquenti, affaristi senza scrupoli e giovani donne senza un soldo in cerca di marito i cui sogni sono destinati a scontrarsi con la brutale realtà”.