Paramount Network Hd su Tivùsat

ROMA, 30 luglio 2020 – Importanti novità in arrivo su tivùsat, la TV via satellite che permette di vedere più di 150 canali gratuiti, tra cui più di 60 canali nazionali ed internazionali in HD e in 4K, senza alcun abbonamento.

Dal 30 luglio sarà disponibile agli utenti della piattaforma la versione in Alta Definizione (HD) di Paramount Network, il canale di cinema e serie tv già presente al canale 27 di tivùsat.

Paramount Network HD completa un ricco ‘pacchetto’ di canali di cinema e serie Tv visibili unicamente con un decoder o una CAM con tecnologia tivùsatHD o superiore.

Paramount Network è il canale di intrattenimento di ViacomCBS Networks Italia dedicato a tutti gli amanti delle storie, grazie a serie originali e contenuti tratti anche dal celebre catalogo Paramount Pictures. Paramount Network è il luogo dove le star più brillanti riescono a portare l’esperienza dal grande al piccolo schermo, con storie coinvolgenti e ricche di emozioni ora visibili anche in alta qualità. E proprio sul valore della qualità, di contenuti e modalità di visione, si basa la campagna “House of Stars”, che rafforza il posizionamento del brand come casa delle grandi storie, delle star del cinema e delle serie di qualità. La campagna, in onda tutta estate, lancerà la settimana di programmazione special in arrivo su Paramount Network dal 26 agosto.

Alberto Carrozzo, Country Manager ViacomCBS Italia: “Siamo molto contenti di poter offrire al pubblico di Paramount Network la versione del canale anche in HD, vedere le storie in alta qualità accrescerà il valore del coinvolgimento del nostro pubblico e conferma come Paramount Network sia un brand chiave per il consolidamento del nostro business”.

Beatrice Coletti: “da spettatrice e da Presidente di Tivu’, sono lieta della scelta di Paramount Network HD, una conferma della centralità che tivùsat ha assunto in questi anni, per la sua vasta offerta satellitare: unica, gratuita e di qualità”

Accedere a tivùsat è semplice e non richiede alcun tipo di abbonamento. Sono sufficienti un dispositivo certificato tivùsat (decoder o televisore con CAM), una parabola satellitare orientata su Eutelsat Hotbird 13° Est (lo stesso di Sky) e la smartcard inclusa nella confezione del decoder o della CAM.

A proposito di Tivùsat:

Circa il dieci per cento delle famiglie italiane riceve oggi la tv via satellite grazie a tivùsat, con oltre 3,7 milioni di smartcard attivate e 6 milioni di spettatori.

Fondata nel 2009 e gestita da Tivù s.r.l, società partecipata da Rai, Mediaset, Telecom Italia, Associazione TV locali e Aeranti Corallo, tivùsat rappresenta la soluzione ideale per chiunque abbia problemi di ricezione del segnale terrestre, poiché permette di raggiungere tutte le aree del territorio, anche quelle che, per ragioni orografiche, risultano di difficile copertura.

È la prima piattaforma satellitare gratuita italiana, con la quale accedere ai canali generalisti, ai canali digitali terrestri e alle principali emittenti internazionali. Tivùsat è l’unica piattaforma gratuita dove è possibile vedere più di 150 canali radio e TV, 55 dei quali in HD e 7 in 4K Ultra.

A proposito di Paramount Network:

Paramount Network è un canale esclusivo di intrattenimento che si spinge oltre i limiti dello storytelling grazie a serie originali e contenuti tratti anche dal celebre catalogo Paramount Pictures. I canali di Paramount Network sono visibili in oltre 120 paesi attraverso 16 canali gestiti localmente, raggiungendo così oltre 160 milioni di telespettatori al di fuori del continente americano.

In Italia, Paramount Network fa parte di ViacomCBS Networks Italia ed è visibile al 27 del digitale terrestre (DTT), al 27 di Tivusat anche in HD e sul 158 di Sky. È Sky Media – concessionaria del Gruppo Sky Italia – a curare la raccolta pubblicitaria di Paramount Network in Italia.