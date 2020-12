Pinguini Tattici Nucleari, il 4/12 esce Ahia! Il nuovo EP "figlio del 2020"

Dopo La Storia Infinita, brano pubblicato il 28 agosto e certificato in breve tempo Disco D’Oro, e il più recente singolo Scooby Doo, dal 13 novembre in radio e in digitale, i Pinguini Tattici Nucleari presentano il nuovo EP AHIA! (Sony Music), in uscita il 4 dicembre e che porta lo stesso titolo del primo romanzo di Riccardo Zanotti, edito lo scorso 3 novembre da Mondadori. La band sarà inoltre ospite della semifinale della nuove edizione di X Factor 2020, il 3 dicembre su Sky Uno e NOW TV.

É un’autentica collezione di Dischi d’Oro, di Platino e Doppio Platino quella che accompagna il successo di una band cresciuta a pane e live nei piccoli club e arrivata nel giro di poco tempo, nei loro meravigliosi 24 anni, a segnare il podio del Festival di Sanremo alla sua settantesima edizione con il brano Ringo Starr, due volte Platino e per mesi ai vertici di tutte le classifiche.

L'EP AHIA! però è nato a marzo in pieno periodo di lockdown. “Il 2020 doveva essere un anno colmo di impegni e, perché no, di successi per noi, e invece è stato uno degli anni più difficili di sempre, quindi Ahia! ci è sembrato il titolo perfetto per questo lavoro”. Lavoro concepito in lunghi mesi complicati ma non per questo privo di quell’ironia e di quella capacità evocativa che hanno fatto dei PTN una delle band più amate d’Italia.

“La volontà è quella di arrivare a molta gente, la parola mainstream non ci fa paura”. È con queste parole che i Pinguini Tattici Nucleari presentano il nuovo EP 'AHIA!' alla platea di giornalisti collegati via Zoom 'Ahia!'. Una precisazione necessaria la loro, sia perché rappresentano una delle poche realtà dell’indie italiano ad aver varcato con successo la soglia del teatro Ariston in gara al Festival di Sanremo, manifestando quindi la volontà di rivolgersi ad una platea più ampia. Ma anche perché 'Ahia!' è un disco in cui la formazione bergamasca decide di mettere da parte la propria ricetta di sicura riuscita per esplorare tutti gli anfratti della discografia attuale.

Viene poi promossa un'iniziativa speciale per i fan: acquistando il cd a questo link https://www.mondadoristore.it/pinguini-tattici/ si avrà la possibilità di poter parlare direttamente con la band in una video chat organizzata in una sessione di 45 minuti nella seguente giornata: Venerdì 4 DICEMBRE 2020 alle 18.00.

AHIA! - la tracklist del nuovo EP

1. Scooby Doo

2.Scrivile Scemo

3. Bohémien

4. Pastello Bianco

5. La storia infinita

6. Giulia

7. Ahia!