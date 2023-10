Selvaggia Lucarelli-Balivo, botta e risposta sulla foto "più brutta e stronza"

Selvaggia Lucarelli, frecciata a Caterina Balivo: "Scegliamo la foto in cui è più brutta e stronza"

Selvaggia Lucarelli lancia una frecciata social a Caterina Balivo. E lei replica. Cosa è successo? Durante la puntata de "La Volta Buona" andata in onda venerdì 13 ottobre nel pomeriggio di Rai 1 la conduttrice stava parlando di “Ballando con le Stelle” e della giuria dello show Rai (riconfermata in blocco anche per questa stagione).

Sul maxi schermo in studio è stata proposta una doppia foto: Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. Il primo era sorridente, mentre la seconda con sguardo contrariato. “A proposito di gentilezze: ma sì, scegliamo la foto in cui appare più brutta e più stron*a”, ha scritto su Instagram Selvaggia Lucarelli.

(Instagram Stories Selvaggia Lucarelli)



Caterina Balivo replica a Selvaggia Lucarelli (senza nominarla)

Succesivamente Caterina Balivo nel suo programma, dopo aver accolto in studio la moglie di Edoardo Vianello, ha colto l’occasione per replicare, ma in modo indiretto. La conduttrice non ha nominato Selvaggia Lucarelli, però ha detto: "Già mi accusano di scegliere le foto brutte…Io non trito nessuno, non scelgo nessuna foto".