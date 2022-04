TikTok partner dell'Eurovision di Torino, dal 10 al 14 maggio

La community avrà accesso a contenuti dal backstage di tutti gli artisti che partecipano alle prime prove, disponibili in esclusiva su TikTok

TikTok sarà l'Official entertainment partner della 66esima edizione di Eurovision song contest, che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio ispirato al tema "The sound of beauty". Ad annunciarlo, in una nota, l'ente che dal 1956 organizza l'evento, la European broadcasting union.

Entrambe le semifinali e la serata finale del concorso musicale saranno trasmesse live tramite l'account Eurovison, in un format creato appositamente per TikTok. In qualità di entertainment partner, TikTok per la prima volta proporrà alla sua community di oltre un miliardo di persone una programmazione dedicata, playlist musicali e contenuti di backstage. I fan potranno seguire da vicino i propri artisti dalle prove fino al Grand Final, previsto tra un mese (il 14 maggio).

La community avrà accesso a contenuti dal backstage di tutti gli artisti che partecipano alle prime prove, disponibili in esclusiva su TikTok. Inoltre, in vista delle serate live del 10, 12 e 14 maggio, i team TikTok di tutta Europa lavoreranno con i rispettivi rappresentanti nazionali e sull'app verrà creato un hub per tutti i contenuti dedicati a Eurovision.

Le playlist con le canzoni dei concorrenti saranno protagoniste della pagina Suoni, consentendo agli utenti di creare e condividere i propri video. Nelle prossime settimane, inoltre, verranno svelate anche le programmazioni nazionali. Sulla piattaforma social a oggi sono già più di 3,8 miliardi le visualizzazioni di video con l'hashtag #Eurovision, mentre lo scorso anno l'hashtag #Eurovision2021 ha superato gli 1,4 miliardi di visualizzazioni. La community TikTok ha usato la piattaforma per condividere performance, apprezzare la musica e sostenere i concorrenti del proprio Paese, trasferendo creatività in ognuno dei milioni di video realizzati.

A loro volta, gli artisti dell'Eurovision hanno utilizzato TikTok per raggiungere i fan, portandoli nel cuore della competizione e mostrando loro i retroscena e la preparazione. "Siamo entusiasti di unire la magia e la musica di Eurovision alla nostra community. TikTok è la casa dell'intrattenimento e della creatività, sono certo che i nostri creator e utenti in tutta Europa, e non solo, accoglieranno e sapranno celebrare nel migliore dei modi l'unione di musica e della cultura - ha commentato Rich Waterworth, general manager EU, TikTok - Offriremo contenuti esclusivi per i fan, portandoli dietro le quinte e ponendoli al centro dello spettacolo stesso".

Martin Österdahl, Executive supervisor dell'Eurovision song contest per Ebu ha aggiunto: "L'anno scorso, la community di TikTok ha davvero abbracciato lo spirito di Eurovision song contest e, quest'anno, non vediamo l'ora di offrire un accesso senza precedenti al più grande evento di musica dal vivo del mondo, oltre a ispirare un'intera nuova generazione di fan".