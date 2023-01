Voga, ecco il nuovo singolo del duo napoletano: "Io e Te". Il video

Voga: "Io e te", il singolo disponibile su tutte le piattaforme digitali

Si intitola “IO & TE” (Columbia Records/Sony Music Italy) il nuovo singolo dei VOGA, il duo napoletano nato dalla collaborazione tra Enrico Esposito e Lorenzo Biscione, tra i più apprezzati della nuova generazione urban in Italia, che sarà disponibile da venerdì 20 gennaio su tutte le piattaforme digitali. Il brano è disponibile in pre-save da oggi a questo link:

“IO & TE” è un singolo malinconico, in cui le influenze rap e un flow coinvolgente si uniscono al pop più dolce, che scorre su un sample di Roshelle. Ad arricchire il pezzo anche un campionamento di Luché nella prima strofa. Il testo esprime la chiara consapevolezza della fine, il tramonto di una storia d’amore che si è lentamente spenta. Tuttavia, il ricordo di questo rapporto è ancora vivo nella mente di chi scrive, nonostante le strade non siano più le stesse. Riflessione e un flusso sincero di pensieri sono gli elementi che caratterizzano il racconto lucido e risoluto di un epilogo. Siamo finiti pure io e te, nonostante i sentimenti e l’averci sempre creduto.

Voga, da "Niente di personale" a "Io e te"

“IO & TE” è stato preceduto da “NIENTE DI PERSONALE” (4 novembre 2022), singolo di debutto dei VOGA per Columbia Records/Sony Music Italy, accompagnato dal videoclip. Il brano mostra lo stile unico del duo. Un pezzo perfetto per inaugurare un nuovo capitolo del loro percorso artistico e personale, con cui sono in grado di rappresentare nel migliore dei modi il loro stile trasversale. Un biglietto da visita importante, espressione della loro personalità e della musica che vogliono portare in Italia, partendo proprio da Napoli.

Autori della hit da oltre 8,3 milioni di stream “MIRANAPOLI !”, uscita a luglio 2021 e che ha spopolato diventando virale su TikTok in quella stessa estate, la musica dei VOGA è profondamente radicata al capoluogo partenopeo, uno dei poli artistici più floridi d’Italia, di cui riflettono lo splendore e che descrivono nei loro testi. Allo stesso tempo, il loro sound è fresco e unisce rap, Rnb e influenze elettroniche, rendendo ibrido il loro mood. Tra i loro successi anche i singoli “XFETTI SCONOSCIUTI”, impreziosito dalla citazione del brano di Gué feat. Marracash “Brivido” e “MAREKIARO” in collaborazione con Coco.