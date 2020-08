Afghanistan, autobomba vicino a una base militare: almeno 4 i morti

Sono almeno quattro i morti e 41 i feriti, per lo più civili, dopo che un combattente talebano suicida ha fatto esplodere un camion carico di esplosivo nei pressi di una base militare nel nord dell'Afghanistan. L'attacco con il camion carico di esplosivo è avvenuto intorno alle 8.45 ora locale nel distretto di Balkh, nella provincia omonima, come riferisce il ministero della Difesa. Nell'esplosione, oltre all'attentatore suicida, sono rimasti uccisi due civili e un membro delle forze di sicurezza afghane. L'aggressore ha fatto esplodere l'esplosivo "vicino a una clinica veterinaria e una base militare", in un'area dove ci sono anche abitazioni civili, ha riferito all'Efe il vice portavoce del ministero della Difesa, Fawad Aman. Secondo il portavoce, il numero delle vittime civili potrebbe aumentare nelle prossime ore, poiché "decine di case" sono state danneggiate o distrutte vicino al luogo dell'esplosione. Il principale portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, ha rivendicato la responsabilità dell'attacco e ha affermato in un comunicato che l'obiettivo era la base militare, dove sono morte "dozzine di soldati".

Quello Balkh, con una forte presenza talebana, è uno dei distretti più insicuri della provincia. L'attacco bomba avviene in un momento in cui le violenze erano sembrate diminuire e le forze di sicurezza afghane avevano scelto di rimanere in una posizione difensiva dopo il cessate il fuoco di tre giorni dichiarato il 31 luglio, nell'ambito degli degli sforzi sia del governo che degli insorti per aprire la strada ai negoziati di pace intra-afghani che porranno fine a quasi due decenni di guerra in Afghanistan. Il processo sarebbe dovuto partire più di cinque mesi fa, secondo l'accordo siglato tra Stati Uniti e talebani a Doha il 29 febbraio, ma è stato ritardato da un controverso scambio di prigionieri. In base all'accordo firmato da Washington e talebani a Doha, il governo ha rilasciato 5.000 prigionieri ribelli mentre i talebani hanno già fatto lo stesso con i 1.000 membri delle forze di sicurezza afghane. Il governo ha inoltre liberato 80 degli ultimi 400 detenuti talebani all'inizio di agosto. Non è ancora chiaro quando si procederà al rilascio degli altri insorti ancora in carcere.