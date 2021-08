Afghanistan, la testimonianza di 2 donne: "Non ci fanno entrare negli uffici"

Afghanistan, la testimonianza di 2 donne: "I talebani sono gli stessi di 20 anni fa"

"Non ci fanno entrare nei nostri uffici e ci impediscono di lavorare. Solo agli uomini è permesso entrare negli uffici presidenziali. I talebani sono gli stessi di 20 anni fa, non vogliono nemmeno rivolgere la parola direttamente a noi donne", così due donne in un video postato sui social. / Twitter Masih Alinejad