Amazon manda in discarica migliaia di prodotti nuovi invenduti?

Amazon distrugge regolarmente decine di migliaia di prodotti mandandoli in discarica per risparmiare sui ‘resi’?

Circola in rete un filmato che sembra proprio accertare questa policy che non sembra propriamente ne green ne sostenibile.

Un servizio di ITV News girato in Scozia, 4’:20” da seguire con attenzione.

Il network sostiene di aver avuto le prove da un dipendente di Amazon che rimane anonimo. I filmati però sembrano molto convincenti e sembrano parlare da soli. Prodotti elettronici nuovi, compresi televisori, perfettamente funzionanti. Libri. Asciugacapelli. Posate. Scatole e scatole di prodotti nuovi al macero Perché distruggerli? Perché quando un prodotto non ha più mercato costa meno mandarlo in discarica che restituirlo a chi lo ha costruito, parrebbe la spiegazione. Succede sono in Scozia?