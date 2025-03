Le aziende statunitensi dicono agli investitori che i tagli DOGE alla fine daranno i loro frutti

I dirigenti statunitensi stanno cercando di placare i timori che la serie di tagli ai contratti del Dipartimento per l'efficienza governativa possa danneggiare i profitti, affermando che un settore pubblico modernizzato ha maggiori probabilità di adottare i loro strumenti e servizi.

DOGE, nota come l'iniziativa di riduzione dei costi di Elon Musk, è un argomento sempre più importante nelle comunicazioni con gli investitori, come dimostrano i dati raccolti dall'agenzia di stampa statunitense Bloomberg. Un'analisi delle chiamate sugli utili delle aziende Russell 3000 ha mostrato che è stato menzionato più di 200 volte da 79 aziende, in questo trimestre.

Il ridimensionamento del governo potrebbe creare problemi nel breve termine, durante la transizione, ma le opportunità per il settore privato sono un "enorme fattore positivo", ha affermato Nancy Lazar, Chief Global Economist di Piper Sandler & Co. in un'intervista. DOGE potrebbe liberare risorse come la manodopera e concedere alle aziende maggiore voce in capitolo nell'allocazione del capitale, che tende a essere più produttiva, ha affermato Lazar, aggiungendo che la deregolamentazione potrebbe fornire una spinta alle aziende di medie dimensioni, tagliando i costi normativi.

Le aziende industriali e tecnologiche, molte delle quali ottengono la maggior parte dei loro ricavi dal governo, sono quelle che hanno parlato di più di DOGE.

Diverse aziende hanno cercato di apparire fiduciose nelle conference call sui guadagni. I fornitori di software infrastrutturali come Okta Inc. sono ben posizionati per migliorare i sistemi di identità legacy del governo, ha affermato l'amministratore delegato Todd McKinnon nella conference call sui guadagni del quarto trimestre. "Le agenzie in cui abbiamo avuto successo, è perché siamo stati in grado di consolidare e sostituire e davvero aiutare a modernizzare quelle applicazioni".

Peer ServiceNow Inc. sta facendo risparmiare al governo federale "milioni e milioni" in costi e ore, migliorando l'efficienza e automatizzando il lavoro "noioso", ha affermato il CEO Bill McDermott.

Il taglio dei costi è qualcosa che le aziende hanno fatto, in generale. "È una risposta alla concorrenza e al mantenimento della competitività sui costi, mentre il governo non ha questo. Quindi è sensato che DOGE possa iniziare da lì", ha detto Kathy Warden, CEO di Northrop Grumman Corp., in merito ai cambiamenti.

Booz Allen Hamilton Holding Corp, che genera circa il 98% dei suoi ricavi dal governo, prevede "un periodo di aggiustamento molto più breve seguito da una serie di opportunità realmente chiare", secondo l'amministratore delegato Horacio Rozanski.

L'ottimismo non finisce qui. Anche i fornitori di sicurezza informatica potrebbero trarne beneficio, ha affermato Patrick Colville, analista senior di Scotiabank. Sottolineando un aumento della criminalità informatica, Colville ha definito DOGE un possibile "cambio di paradigma" per il governo federale degli Stati Uniti per migliorare le sue difese informatiche.

"Nelle ultime sei settimane quasi tutte le aziende di sicurezza informatica con cui abbiamo parlato hanno definito DOGE più un'opportunità che una minaccia", ha aggiunto. Oltre alla difesa informatica, le aziende coinvolte nei servizi cloud e nell'intelligenza artificiale generativa sono pronte a trarre vantaggio dalla spinta per rafforzare la tecnologia del governo, ha affermato.

DOGE è visto come una "grande vittoria" presso Kratos Defense & Security Solutions Inc.- ha affermato il CEO Eric De Marco. "Abbiamo già ricevuto alcuni contratti, il mese scorso, direttamente correlati a ciò che sta accadendo qui e alla riallocazione delle risorse", ha affermato De Marco durante l'ultima conference call sui guadagni.

Sconvolgimento totale

Tuttavia, Kratos ha riconosciuto che non c'è solo un lato positivo. Nel suo rapporto annuale, pubblicato lo stesso giorno, l'appaltatore della difesa ha segnalato che la pressione sul bilancio del governo federale potrebbe "influenzare negativamente" i suoi ricavi e le sue operazioni - riferisce Bloomberg.

Anche Workday Inc. ha frenato il suo ottimismo. Inizialmente definendo DOGE come una "vera e propria opportunità", il CEO Carl Eschenbach ha recentemente riconosciuto che "in questo momento c'è molta incertezza".

I tagli sono un "lavaggio totale" per le aziende pubbliche nel breve termine, ha affermato Robert Ruggirello, amministratore delegato e fondatore di Brave Eagle Wealth Management, dato che il governo è un grande spendaccione. "Anche se si possono identificare alcuni buoni settori e aziende che nel medio-lungo termine potrebbero trarne beneficio, a nessuno importerà in questo momento".

Il fornitore di servizi IT Gartner Inc., che alla fine del 2024 aveva circa 270 milioni di dollari in contratti con il governo federale, ha affermato che eventuali cambiamenti governativi potrebbero avere ripercussioni sulle attività commerciali, nel breve termine.

Ruggirello ha detto che le aziende daranno sempre una svolta positiva alle chiamate. "Non vogliono essere responsabili del crollo del prezzo delle azioni". Quindi, il vulcanico Trump e il suo braccio destro operativo Elon Musk, andranno valutati, su questo tema, nel medio e lungo periodo, ma è indubbio che abbiano iniziato un cambiamento radicale.