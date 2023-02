Borrell e von der Leyen attaccano: "Nuove sanzioni, pace se vince l'Ucraina"

Guerra Russia Ucraina, Borrell: "Avevamo abbassato troppo la guardia"

La guerra in Ucraina continua senza sosta, a quasi un anno dall'inizio del conflitto la situazione non è migliorata, anzi, la Russia adesso prepara un'offensiva ancora più potente e spaventano le navi con arsenale atomico che stanno navigando nel mar Baltico. Per questo l'Ue ha deciso di inasprire ulteriormente le misure anti-Putin. "Proporremo - spiega von der Leyen - un decimo pacchetto di sanzioni. Con nuovi divieti commerciali e controlli sulle esportazioni di tecnologia verso la Russia. Questo pacchetto ha un valore complessivo di 11 miliardi di euro. Proporremo, tra l'altro restrizioni all'esportazione di molteplici componenti elettronici utilizzati nei sistemi armati russi, come droni, missili ed elicotteri": Lo ha annunciato Ursula von der Leyen al Parlamento europeo parlando delle sanzioni alla Russia in arrivo entro il 24 febbraio.

"Per la prima volta proponiamo di sanzionare anche le entità iraniane, comprese quelle legate alla Guardia Rivoluzionaria iraniana", ha aggiunto. "Ci sono anche centinaia di droni di fabbricazione iraniana utilizzati dalla Russia sui campi di battaglia in Ucraina. Questi droni di fabbricazione iraniana uccidono i civili ucraini". Sulla stessa linea l'alto segretario Borrell."Tutti coloro che hanno contattato Putin sono tornati con il messaggio che lui vuole continuare questa guerra finché non avrà ottenuto i propri obiettivi militari. E' una straordinaria ingenuità chiedere di fermare gli aiuti militari all'Ucraina. E la definisco un'ingenuità per usare un eufemismo. Se non aiutiamo militarmente l'Ucraina la pace che otterremo non sarà una pace, sarà una vittoria della Russia. Che per noi sarebbe una gravissima minaccia alla nostra sicurezza. Dobbiamo continuare a sostenere militarmente l'Ucraina ancora più di quello che abbiamo fatto finora".