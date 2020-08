Brexit, accuse da Londra: "Bruxelles complica i negoziati"

Il negoziatore britannico per la Brexit, David Fros, ha accusato l'Unione europea di rendere i negoziati sull'accordo post Brexit "inutilmente difficili" e ha avvertito che non c'è tempo per raggiungerlo. Frost ha riconosciuto che ci sono stati "pochi progressi" nel settimo round di negoziati a Bruxelles, ma si è detto ancora ottimista sulla possibilità di raggiungere un'intesa entro la fine dell'anno.