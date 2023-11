Bustina di cocaina alla Casa Bianca, scandalo nel Gabinetto di Biden. La foto

Cocaina alla Casa Bianca, la foto diffusa dall'Fbi. La conferma del ritrovamento

Sulla bustina di cocaina trovata alla Casa Bianca non ci sono più solo le voci che si rincorrono ma é in corso una vera e propria indagine. La conferma dell'effettivo ritrovamento della droga nello scorso luglio é arrivata attraverso una foto scattata dell'Fbi. Un sacchettino di cellophane minuscolo, delle dimensioni di un pollice (2,5 cm) per un pollice, appoggiato - scrive il Daily Mail - sulla mensola dello stipetto numero 50, a pochi passi dall’entrata ovest della West Wing, l'edificio in cui si trovano le stanze del potere (inclusa la Sala Ovale) alla Casa Bianca. Foto scattate dall'Fbi e rese pubbliche attraverso il Freedom of information act, un sistema col quale è possibile negli Usa chiedere la diffusione di documenti che altrimenti resterebbero riservati.

Il Daily Mail ha rivelato che la lista di coloro che avrebbero potuto lasciare la cocaina era stata ridotta dall'indagine dell'Fbi a 500 nomi. Troppi. Il colpevole, secondo gli inquirenti, potrebbe essere un partecipante di una delle visite guidate per turisti dell'edificio presidenziale, giacché il personale dell'Ala Ovest ha un proprio armadietto di sicurezza, dove lasciare i propri effetti personali, in un altro punto dell'edificio. L'ingresso executive all'Ala Ovest è comunque regolarmente utilizzato dalla vicepresidente e da molti funzionari, anche politici, della Casa Bianca. E nulla esclude che uno di loro abbia potuto lasciare la bustina lì, proprio sapendo che in tal modo non sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.