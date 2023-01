Cannabis, aperto a New York City il primo negozio legale

A New York, ha aperto il primo negozio legale di marijuana. Gestore del primo negozio e di una prossima catena l'organizzazione no-profit Housing Works. L'odore di marijuana riempiva l'aria. Molti i commenti positivi degli acquirenti: “noi che compriamo e fumiamo erba è una grande opportunità perché possiamo acquistare qualità, invece di acquistare erba a caso che non sai con cosa è mescolata”. La legge del 2021, che ha liberalizzato l’uso personale, si pone infatti l’obiettivo di garantire che i consumatori di cannabis possano acquistare prodotti sicuri. "Siamo assolutamente entusiasti di essere i primi e, si spera, di stabilire un modello che altre persone povranno seguire", ha affermato Charles King, amministratore delegato di Housing Works, agenzia di servizi sociali controllata da minoranze che serve persone con HIV e AIDS, così come coloro che sono senzatetto ed ex carcerati. Il negozio di Lower Manhattan è il primo di 36 autorizzati e prossimi all’apertura. Ulteriori 139 licenze stanno per essere rilasciate e 900 richiedenti sono ancora in attesa di risposta.

Cannabis, le organizzazioni no-profit prime ad ottenere le licenze

Tra i primi licenziatari c'erano otto organizzazioni non profit che includevano Housing Works. La vetrina del negozio di cannabis confina con il campus urbano della New York University, i cui studenti potrebbero fornire una scorta ricca di clienti. Chris Alexander, il direttore esecutivo ha affermato che “Questa posizione è perfetta. Siamo tra il West Village e l'East Village, i turisti possono venire qui facilmente. Pensiamo di fare molte vendite”. Il primo acquisto è stato di caramelle gommose al gusto di anguria e una scatola di fiori di marijuana. Molti sono concordi nel ritenere che più aperture saranno un vantaggio per l'economia statale e cittadina. "Siamo il centro finanziario del mondo, la più grande città sulla terra, e penso che le persone ora verranno qui per godersi ogni tipo di cose”ha detto il manager. New York, non è stato il primo stato a legalizzare la cannabis, ce ne sono altri 23, ma è stato il primo stato a riservare il primo giro di licenze di vendita al dettaglio a organizzazioni non profit, nonché a richiedenti con condanne per marijuana e alle loro famiglie.

Cannabis, un aiuto alle imporese di equità sociale

Nella legge è stato compreso un fondo pubblico-privato da 200 milioni di dollari per aiutare le imprese di equità sociale ( quelle di donne o minoranze, agricoltori in difficoltà, veterani disabili e persone provenienti da comunità). L’ organizzazione no profit sta assumendo persone che hanno avuto problemi con la giustizia a causa della marijuana e il nuovo progetto rappresenta una pietra miliare per creare l'industria della cannabis più equa della nazione. Il sindaco di New York City Eric Adams ha detto che “L’apertura del primo dispensario legale nel nostro stato proprio qui a New York City è molto più di un passo promettente per questa industria in erba: rappresenta un nuovo capitolo per coloro che sono stati maggiormente danneggiati dalle politiche fallimentari del passato. Vogliamo trovare un giusto equilibrio tra la lotta al crimine e la fine dell'ingiustizia razziale nella polizia. Il governatore Kathy Hochul ha definito la prima vendita legale di cannabis per uso adulto "una pietra miliare storica nell'industria della cannabis di New York". E le prenotazioni per prodotti a base di Cannabis stanno arrivando senza sosta.