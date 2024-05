Usa, Robert Kennedy Jr: "Un verme mi ha mangiato parte del cervello"

Usa, rivelazioni shock di Robert Kennedy Jr: "Un parassita mi ha mangiato il cervello"

Robert F. Kennedy Junior, noto avvocato ambientalista e candidato alle elezioni presidenziali del 2024, insieme a Joe Biden e Donald Trump, ha recentemente rivelato di aver sofferto di una rara malattia al cervello causata da un parassita.

In un'intervista rilasciata al New York Times, Kennedy ha raccontato la sua battaglia contro questa malattia misteriosa che lo ha colpito all'inizio del 2020. "All'improvviso ho iniziato ad avere forti emicranie e disturbi della memoria. Dopo numerosi esami non riuscivano a capire cosa avessi." Solo dopo mesi di analisi i medici sono riusciti a diagnosticare la presenza di anticorpi specifici per Toxoplasma gondii, un parassita protozoo molto comune tra gli animali ma che raramente infetta l'uomo.

"E' stato uno shock scoprire che un piccolo parassita mi stava letteralmente mangiando il cervello" - ha dichiarato Kennedy.

Nonostante l'infezione lo abbia debilitato per molto tempo, oggi l'avvocato si dice completamente guarito grazie a una terapia a base di farmaci antiprotozoici.

L’articolo del New York Times non è passato inosservato. In un tweet, Robert Kennedy Jr. ha anche scherzato sopra l'accaduto: "Propongo di mangiare altri 5 vermi ma di battere comunque Trump e Biden in un dibattito”.