Caso Sputnik, il premier slovacco Matovic annuncia le dimissioni

Slovacchia, il premier Matovic annuncia le dimissioni dopo il caso Sputnik

Il premier slovacco Igor Matovic annuncia le dimissioni, dopo le critiche ricevute per la gestione della pandemia e la sua decisione di acquistare il vaccino russo Sputnik. Matovic getta la spugna per far posto al ministro delle Finanze Eduard Heger. "Per favore, perdonatemi per tutti gli errori che ho commesso durante lo scorso anno", ha dichiarato ai giornalisti il ​​capo del governo dimissionario. Dopo la sua nomina a premier, Eduard Heger, 44 anni, ministro delle Finanze da un anno, ha ringraziato Igor Matovic, dicendo che ha combattuto "il male e la mafia per dieci anni". Diventato ministro delle Finanze il 21 marzo 2020, Heger, ex economista e uomo d'affari di 44 anni, appartiene allo stesso partito politico conservatore di Igor Matovic, Olano (Gente comune).