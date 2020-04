Coronavirus. Aprire troppo presto,rischio per salute ed economia, dice l'OMS

Mentre l’America cerca di riaprire gli Stati, nonostante il traguardo (superato), del milione di contagi e i 56000 morti, in contemporanea arriva il forte messaggio monito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

‘ Tutti i Governi dovrebbero riuscire a trovare l’equilibrio tra economia e vite umane. Se però si allentano le misure troppo presto si rischia di soffrire un impatto maggiore sull’economia‘ ha detto , Michael Ryan dell’OMS nel corso di un press briefing. Facile a dirsi meno a farsi.

Il messaggio sembrava perfettamente rivolto ai fermenti di aperture che stanno toccando molti Stati americani, dal Texas, all’Ohio, al South Carolina, alla California, all’Alaska e al Montana ed altri ancora che hanno deciso di allentare il lockdown per allentare al contempo le pressioni dei cittadini che chiedono a gran voce di poter tornare a lavorare.

Ovviamente nei 50 Stati la pandemia si è sviluppata in maniera molto differente. Se in California ha contagiato 45000 persone uccidendone 1800, in Alaska il Coronavirus ha infettato 345 persone con ‘soli’ 9 morti.

Praticamente sarebbe impossibile dare il via libera a tutti nello stessa giornata.

Ma il rappresentante dell’OMS ha voluto segnalare che ‘anticipare le riaperture potrebbe portare al rischio di avere un ritorno di contagi e una successiva nuova disastrosa chiusura’.

Coronavirus. Il monito dell'OMS

‘Il mondo dovrebbe seguire le nostre osservazioni-ha aggiunto Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore dell’OMS -soprattutto quando si sono raggiunti i 200000 morti. I Paesi che hanno seguito i nostri consigli sono ora quelli che hanno ottenuto i risultati migliori in questa battaglia’.

E Tedros ha ricordato come, al 30 di gennaio, l’OMS avesse annunciato l’emergenza globale per il Coronavirus. In un momento in cui vi erano soltanto 82 casi fuori dalla Cina, di cui 10 in Europa e nessuno in Africa e America Latina.

Secondo l’OMS il numero dei contagi a livello globale è arrivato a quasi 3 milioni , dato che, solo nelle ultime 24 ore se ne sono contati 50000 in più con 3000 morti.

L’Europa, secondo i numeri OMS rimane il Continente più colpito con 1,34 milioni di casi, fortunatamente in fase discendente.

L’ America dovrebbe aver raggiunto il picco di contagi la scorsa settimana con 1,14 milioni, ed ora pare flettere il trend, anche se in maniera lenta.

Mentre alcune aree come il Medio Oriente con 165000 casi, il Sud Est asiatico con 44000 e l’Africa con 21000 sono ancora lontani dalle cifre europee e americane ma la tendenza di diffusione del virus è in preoccupante ascesa.

Tra i Paesi con il più alto numero di contagi gli Stati Uniti,Spagna, Italia, Regno Unito e Turchia che da poco ha superato i 100000 contagi.