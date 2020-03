Coronavirus: Biden, "Il ritardo d'azione di Trump ha peggiorato la crisi"

Il ritardo con cui Donald Trump e la sua amministrazione hanno preso coscienza ed ha affrontato l'emergenza del coronavirus sta peggiorando la crisi.

A riprova che l'epidemia ormai sarà il terreno di scontro principale della campagna elettorale per la Casa Bianca, Joe Biden accusa il presidente di gravi "mancanze nella preparazione" della risposta alla crisi con un discorso trasmesso dalla sua casa in Delaware.

"Per troppo tempo i segnali d'allarme sono stati ignorati" ha detto Biden che con questo intervento intende cercare di recuperare il terreno guadagnato da Trump con le sue conferenze stampa quotidiane con la task force della Casa Bianca che lo stanno facendo risalire nei sondaggi. "Per troppo tempo - continua Biden - l'amministrazione ha detto che le minacce erano sotto controllo, contenute, che si trattava di una semplice influenza. Il presidente ha detto che nessuno l'aveva previsto, ma questo non è accurato", ha aggiunto l'ex vice presidente riferendosi al fatto che l'intelligence USA aveva lanciato l'allarme già alla fine di gennaio.