Coronavirus, Michel: "L'Italia non è sola". Sospeso il patto di Stabilità

La Commissione europea ha attivato la clausola di 'fuga' che sospende il patto di Stabilita' per sostenere i governi ad affrontare le conseguenze economiche del coronavirus. Lo annuncia la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, in un video mesaggio. "Abbiamo promesso che faremo di tutto per sostenere gli europei e le imprese europee" per fronteggiare la crisi - dice von der Leyen - "ieri abbiamo messo in atto le regole sugli aiuti di Stato piu' flessibili di sempre per aiutare le persone e le aziende. Oggi attiviamo la clausola per allentare le regole di bilancio, consentendo ai governi di pompare euro nell'economia".

Coronavirus: Ue, governi mettano tutto il denaro che serve

I governi europei potranno "pompare" nell'econonomia tutta la liquidita' di cui hanno bisogno per fare fronte alle conseguenze economiche della crisi legata al coronavirus. Lo dice la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, dopo avere annunciato l'attivazione della clausola di fuga che di fatto sospende il patto di Stabilita'. "Il coronavirus ha un impatto drammatico sulle nostre economie, la gran parte dei settori sono colpiti", ha detto von der Leyen, "oggi, e non era mai accaduto prima, abbiamo attivato la 'general escape clause': questo significa che i governi nazionali potranno pompare nell'economia tutto quello di cui hanno bisogno".

Coronavirus: Michel scrive a Mattarella, Italia non e' sola

"L'Italia non e' sola". Lo scrive il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in una lunga lettera al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "In un momento in cui alcuni possono aver sottostimato la portata della minaccia, l'Italia ha dimostrato un risoluto senso di previdenza, unita' e resilienza. La risposta dell'Italia ha costituito e costituisce un modello per molti Paesi, non solo in Europa, che si vedono costretti, con un ritardo di qualche settimana soltanto, a far fronte alle medesime esigenze in materia sanitaria e di risposta sociale".