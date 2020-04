Coronavirus, Oms Europa: "Non è il momento di allentare le misure"

Per l'Oms Europa "non è il momento di allentare le misure di contenimento del Covid-19" nonostante "i segnali positivi" arrivati da alcuni Paesi. "Ora non è il momento di allentare le misure. E' il momento di raddoppiare e triplicare ancora una volta i nostri sforzi collettivi con tutto il sostegno della società'", ha dichiarato il direttore regionale dell'Oms per l'Europa, Hans Kluge, in una conferenza stampa.