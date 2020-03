Coronavirus, Turchia sblocca l'invio di 200mila mascherine per Italia

Coronavirus: Ankara sblocca l'invio di materiale sanitario in Italia

La Turchia sbloccherà finalmente l'uscita dal paese di materiale sanitario diretto in Italia, tra cui 200 mila tra mascherine e abbigliamento protettivo. Il blocco era stato deciso dal Governo di Ankara con un decreto datato 4 marzo, che bloccava le esportazioni dal paese per motivi di sicurezza nazionale. Considerata l'emergenza in corso in Italia, però, l'esecutivo turco ha deciso di varare un altro decreto, permettendo al carico di raggiungere l'Italia. Le nuove disposizioni del governo di Ankara prevedono il blocco delle esportazioni a eccezione di quelle che comprendono materiale sanitario.