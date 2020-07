Coronavirus,Trump annulla la grande convention di Jacksonville in Florida

Donald Trump ha annullato la Convention Repubblicana di agosto a Jacksonville in Florida a causa dell’aumento di casi da Coronavirus. Il Presidente ha rinunciato al bagno di folla per l’accettazione della candidatura repubblicana.

L’annuncio è arrivato in un momento in cui il Paese ha superato i 4 milioni di contagi e la Florida è diventata, dopo California e New York, uno degli epicentri. Nello Stato del Sole ieri si sono avuti 173 morti.

‘Ho parlato con il mio team-ha detto Trump-e ho detto che fare questo evento non è corretto. Semplicemente non è corretto. Non c’è niente di più importante che mantenere la nostra gente al sicuro’.

E anche in questo caso, dopo la giravolta sull’uso della mascherina, Trump ha fatto un bel dietrofront rispetto alle idee che aveva in testa a giugno a proposito del distanziamento sociale.

Erano previsti quattro giorni di feste ed eventi a Jacksonville. Ora, il 24 agosto, un piccolo gruppo di repubblicani, si riunirà a Charlotte per quattro ore.

‘Non è il momento adeguato -ha confermato Trump-per fare una grande convention. E’ un mondo differente e lo sarà per qualche tempo’.

Questa decisione sembra essere studiata a tavolino per cercare di ribaltare il consenso degli americani sulla gestione della pandemia da parte di Trump ritenuto piuttosto insufficiente.

E’ già da qualche giorno,infatti, che il Presidente sta prendendo decisioni in controtendenza a quelle assunte negli ultimi quattro mesi.

Prima la mascherina, adesso diventata assolutamente utile e necessaria, poi la conferenza giornaliera con la stampa dai toni realistici e non più ‘trionfalistici’ come nel passato e da ultimo il ‘siluramento’del capo della sua campagna ,Brad Pascale.

In questa campagna elettorale anomala non sono solo i repubblicani a cambiare rotta ma pure i democratici. La convention democratica per incoronare Joe Biden in Milwaukee nel Wisconsin, programmata dal 17 al 20 agosto, non ospiterà più 50000 persone come previsto, ma solo 300.

E anche le campagne elettorali, con il Coronavirus, non sono più come una volta. Sembra che qui in USA rischi di vincere il candidato che meno parla e meno si fa vedere.