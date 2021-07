Covid, Boris Johnson vaccinato e già contagiato di nuovo in isolamento

Boris Johnson in isolamento dopo il contatto col ministro della Salute inglese positivo al Covid

Il primo ministro britannico, Boris Johnson, e il ministro dell'Economia, Rishi Shunak, andranno in isolamento dopo essere stati identificati come "contatti prossimi" del ministro della Salute, Sajid Javid, risultato positivo al Covid-19. Lo riferisce Downing Street. Appena due ore prima, il governo britannico aveva comunicato che Johnson e Shunak avrebbero seguito un protocollo pilota che avrebbe consentito loro di partecipare di persona alle "attivita' essenziali" di governo e isolarsi solo quando non impegnati in tali mansioni. L'annuncio aveva pero' suscitato l'ira dei laburisti, che avevano accusato l'esecutivo di violare le regole che esso stesso aveva stabilito. Johnson partecipera' quindi ai vertici dell'esecutivo da remoto e osservera' la quarantena nella residenza di campagna di Chequers.

"E' un obbligo legale isolarsi" dopo essere entrati in contatto con una persona positiva, aveva ricordato su Twitter la numero due del Labour, Angela Rayner, "violando le regole il primo ministro e il Cancelliere dello Scacchiere hanno dato a milioni di persone un assegno in bianco per ignorare anch'esse le regole. Pericoloso e stupido".