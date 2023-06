Di Maio e "l'inchino" a Bin Salman in Arabia. L'ex M5s sulle orme di Renzi

Di Maio, il primo incontro ufficiale in Arabia e la gaffe sulla foto

Luigi Di Maio e il suo primo atto ufficiale da inviato Ue nel Golfo. "Primo importante incontro con i Paesi membri nel Comitato di politica e sicurezza. Forte sostegno, ambizione e impegno ad approfondire le nostre relazioni con i partner del Golfo in uno spirito di squadra europeo", ha scritto Di Maio su Twitter.

Poco dopo, un secondo messaggio per rendere pubblico il suo incontro con l’ambasciatrice dell’Arabia Saudita presso l'Ue. "Condividiamo l’ambizione e il pragmatismo per far avanzare il partenariato dell'Ue con l’Arabia Saudita e la regione del Golfo, e cogliere le opportunità per la nostra sicurezza e prosperità condivisa", ha scritto Di Maio definendo "eccellente" l’incontro con l’ambasciatrice Haifa Al Jedea.