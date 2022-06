Draghi e l'appello in treno. Così ha convinto Scholz e Macron alle 2 di notte

Guerra Russia Ucraina, la mossa di Draghi nella notte in treno

Mario Draghi si è ritagliato il ruolo da leader nella missione in Ucraina da Zelensky. E' stato il premier italiano a smussare gli angoli con gli altri due Capi di Stato europei. L’arrivo nella capitale ucraina dei tre leader - si legge sul Corriere della Sera - coincide con un’unità, una convergenza di posizione sull'inizio di un'adesione di Kiev all’Unione europea, che non era affatto scontata prima del viaggio. È il risultato più importante, e appare notevole anche lo spostamento della posizione del governo tedesco: dallo scetticismo di qualche settimana fa, dai silenzi che avevano fatto infuriare il governo di Zelensky, a un’inversione di rotta quasi a 180 gradi: il cancelliere non solo promette sistemi missilistici, armi di nuove generazione e la tecnologia Iris, ma pronuncia in modo solenne che sarà «categorico», a Bruxelles, la prossima settimana, nel corso del Consiglio europeo.

L’argomento di Draghi, - prosegue il Corriere - anche durante il vertice notturno nel treno che li ha portati dalla Polonia sino a Kiev, un incontro andato avanti sino alle due di notte, è stato centrato su una grande esortazione. In primo luogo l’«urgenza» di decidere in fretta, la necessità di fare un decisivo passo avanti prima della visita a Zelensky e prima del Consiglio europeo della settimana prossima. In secondo luogo l’invito a considerare il «passaggio storico» della decisione, come ha rimarcato il premier anche durante la conferenza stampa: decidere sullo status di candidata alla Ue dell’Ucraina secondo Draghi significa abbandonare tutti "gli schemi di funzionamento".