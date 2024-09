Elezioni in Austria, populisti all'assalto: l'estrema Destra è avanti nei sondaggi

Austria la voto, nei sondaggi è avanti l'estrema destra

Gli austriaci votano oggi per le elezioni legislative, con le quali rieleggeranno 183 deputati per altri cinque anni. Secondo gli ultimi sondaggi, il Partito della Libertà (FPOE), estrema destra, è dato al 26-27% dei consensi davanti al Partito del Popolo (OVP), che è dato attorno al 25%. Già da tempo, e in campagna elettorale, il Partito della Libertà si è concentrato soprattutto sulla questione migratoria, che ancora oggi è forte.

A ciò si è aggiunta la questione del Covid e delle misure che sono state molto contestate nel Paese, le critiche alle sanzioni contro la Russia e riguardo alle politiche sul clima. Una strategia di polarizzazione che ha fatto guadagnare all'ultradestra una parte di quell'elettorato oramai scontento dei partiti tradizionali ma che non intende astenersi. Il voto austriaco è importante per il ruolo che l'Austria, nonostante le sue modeste dimensioni di soli 9 milioni di persone, svolge in Europa quando si tratta di questioni di commercio e migrazione.

La posizione aspra dell'FPOE nei confronti di Bruxelles - la sua leadership flirta con l'idea di "Oexit", una Brexit in stile austriaco - porterebbe sicuramente a maggiori tensioni tra l'Ue e Vienna. Inoltre, una vittoria del FPOE potrebbe produrre un blocco populista filo-russo nell'Europa centrale, con l'Ungheria e la Slovacchia.

Il leader del FPOE, Herbert Kickl, è un ex studente di filosofia, divenuto ideologo dell'estrema destra. Il partito ha promesso di chiudere i confini dell'Austria e "rimpatriare" chiunque consideri straniero. Grazie a posizioni del genere, è in testa ai sondaggi nazionali dall'autunno del 2022.

Tuttavia la prospettiva che FPOE esprima un governo a Vienna non appare prossima. Gli altri principali partiti hanno infatti escluso la possibilità di creare una coalizione col partito di estrema destra. Ago della bilancia potrebbe essere il partito di centrodestra OVP, che negli anni 2000 ha collaborato col partito che fu di Jeorg Haider. Nelle ultime regionali, questo partito ha assunto una posizione dura contro il partito di estrema destra, ma anche l'ipotesi di un governo coi socialdemocratici non è probabilissima.