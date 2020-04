Elezioni Vanuatu 2020 risultati: parlamento frammentato, ancora nessuna donna

Nessun partito politico ha vinto la maggioranza del parlamento da 52 seggi alle elezioni generali di Vanuatu che si sono svolte il mese scorso. L'Ufficio elettorale di Vanuatu ha pubblicato dopo una lunga attesa (dovuta tra le altre cose alla morte del presidente della commissione elettorale) i risultati finali delle elezioni generali, affermando che il Partito per la giustizia e la terra ha ottenuto nove seggi, al primo posto.

Il Primo Ministro in carica Charlot Salwai della Riunificazione del Movimento per il cambiamento e il partito più anziano della nazione insulare, Il nostro partito di terra, hanno entrambi conquistato sette seggi, mentre il Partito dei leader di Vanuatu e l'Unione dei partiti moderati hanno vinto rispettivamente cinque seggi. Ora sono previsti 21 giorni di tempo per la presentazione delle petizioni elettorali.

Si va verso, ancora una volta, un governo di coalizione. Ancora una volta però non ne faranno parte donne: nessuna eletta tra le candidate di sesso femminile come accade dal 2008.