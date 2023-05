Gaza, bimbo di 6 anni sbranato da una leonessa. Fatale un morso alla testa

Gaza, bimbo sbranato da un leone. La doppia versione dei fatti

Un bambino di appena 6 anni è stato ucciso da una leonessa, sbranato sotto gli occhi dei genitori che non hanno potuto fare niente per evitare il dramma. La tragedia è avvenuta a Khan Younis, nella Striscia di Gaza, all'interno di uno zoo privato. Secondo le autorità di polizia dell'area, il bimbo, Hamada Iqtiet, ha scavalcato la recinzione e raggiunto la gabbia, dove si è intrufolato attraverso un'apertura. Secondo la famiglia del piccolo, invece, il bambino aveva solo raggiunto la recinzione quando è stato aggredito dal felino, che l'ha sbranato sotto gli occhi dei familiari.

Secondo un testimone, la leonessa ha morso alla testa il bambino, che si era intrufolato nella gabbia dopo aver trovato un buco nella recinzione. Il bambino è stato portato in ospedale dove è morto, come ha riferito una fonte medica. Nonostante l'immediato intervento dei sanitari, la situazione è parsa da subito disperata. Inutile la corsa in ospedale. Gli inquirenti stanno acquisendo le immagini delle videocamere dello zoo per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.