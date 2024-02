Gaza, assalto ai camion umanitari. Spari sulla folla: oltre cento morti

Gaza: "Oltre 100 palestinesi morti e più di 700 feriti in un raid israeliano contro i camion di aiuti umanitari"

Si è trasformato in un massacro l'assalto dei palestinesi a un convoglio di aiuti umanitari che aveva raggiunto Gaza City. Nella calca e nella sparatoria con le forze israeliane che è seguita sono state uccise almeno 104 persone e oltre 700 sono rimaste ferite, stando ai dati diffusi da fonti sanitari palestinesi.

Gli israeliani hanno confermato che le truppe hanno sparato sulla folla, credendo che "rappresentasse una minaccia". Un testimone ha detto all'Afp che la violenza è scoppiata quando migliaia di persone alla disperata ricerca di cibo si sono precipitate verso i camion degli aiuti alla rotonda occidentale di Nabulsi.

"I camion pieni di aiuti si sono avvicinati troppo ad alcuni carri armati dell'esercito che si trovavano nella zona e la folla, migliaia di persone, ha preso d'assalto i camion", ha detto il testimone, "e i soldati hanno sparato sulla folla perche' la gente si avvicinava troppo ai carri armati."

L'esercito israeliano ha inizialmente affermato che "durante l'ingresso dei camion degli aiuti umanitari nel nord della Striscia di Gaza, i residenti di Gaza hanno circondato i camion e hanno saccheggiato i rifornimenti in consegna". I morti e i feriti sono stati portati nei pochi ospedali funzionanti di Gaza.

"Le e'quipe mediche non sono in grado di gestire il volume e il tipo di ferite che arrivano al complesso medico Al-Shifa" si legge in una nota. Il portavoce del ministero della Sanità Ashraf al-Qudra ha puntato il dito contro le "forze di occupazione che hanno preso di mira un raduno di cittadini".

Gaza si trova ad affrontare una situazione umanitaria sempre più disperata a quasi cinque mesi dall'inizio della guerra. L'Onu stima che la stragrande maggioranza dei 2,4 milioni di abitanti di Gaza siano minacciati dalla carestia, in particolare nel nord dove la distruzione, i combattimenti e i saccheggi rendono quasi impossibile la consegna degli aiuti.

Secondo l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, Unrwa, a febbraio sono entrati nella Striscia di Gaza poco più di 2.300 camion di aiuti, in calo di circa il 50% rispetto a gennaio.

Casa Bianca, gli spari a Gaza sono un incidente grave

Gli spari a Gaza sono un "incidente grave". Lo afferma un portavoce del consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca. "Piangiamo la perdita di innocenti vite umane e riconosciamo la difficile situazione umanitaria a Gaza, dove innocenti palestinesi cercano solo di nutrire le loro famiglie", prosegue il portavoce.

Meloni, sgomento per Gaza, lavorare per il cessate il fuoco

"Ho appreso con profondo sgomento e preoccupazione la drammatica notizia di quanto accaduto oggi a Gaza. È urgente che Israele accerti la dinamica dei fatti e le relative responsabilità. Le nuove e numerose vittime civili impongono di intensificare immediatamente gli sforzi sui negoziati in atto per creare le condizioni per un cessate il fuoco e per la liberazione degli ostaggi". Così in una nota la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.