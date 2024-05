Germania, Scholz rischia di saltare per il prezzo del kebab: "Troppo caro"

Germania, la battaglia politica per il prezzo del kebab. Scholz in difficoltà

Olaf Scholz rischia grosso in Germania, il cancelliere è finito nel mirino delle opposizioni a causa del costo troppo alto del kebab, arrivato a 7-10 € a panino. Tanti tedeschi - riporta Il Giornale - hanno nostalgia del governo Merkel perché allora il kebab costava poco. Ma Scholz non cede alle proteste e replica che il prezzo del panino non si può calmierare in un'economia di mercato. Ora, la questione è arrivata al Bundestag dove i post-comunisti di Die Linke chiedono dai banchi dell'opposizione l'introduzione di un freno al costo del kebab. Poiché il mercato fallisce, lo Stato deve intervenire. Per Die Linke, il prezzo del kebab dovrebbe essere limitato a 4,9 euro, con un ulteriore sconto a 2,9 per i giovani.

I costi aggiuntivi verrebbero sussidiati dallo Stato, che - prosegue Il Giornale - nel complesso spenderebbe circa 4 miliardi di euro per l'intervento. Ma le opposizioni chiedono anche un buono settimanale per il kebab da massimo 5 euro, con uno sconto a 2,5 per gli studenti. La differenza con il prezzo di mercato verrebbe versata dallo Stato ai rivenditori. A poco più di un mese alle elezioni europee del 9 giugno e in vista di quelle di settembre 2025 per il rinnovo del Bundestag, la battaglia politica si concentra sul prezzo del kebab.