Giappone-Italia, nuova partnership tra Zoccai e Nagahori nel settore gioielli

Il più grande produttore e distributore di gioielli giapponese, Nagahori Co. Ltd., ha ufficializzato l'accordo di esclusiva raggiunto con il marchio veneziano Zoccai. Lo storico marchio italiano, con 180 anni di storia, grazie al nuovo partner avrà la possibilità di introdurre su larga scala nel mercato giapponese la vasta gamma dei suoi gioielli realizzati a mano in Italia.

Nagahori è un'azienda Giapponese fondata nel 1962 che produce e vende gioielli cercando, si legge nella mission aziendale, "nuovi mercati in tutto il mondo" restando fedele al rispetto dei "principi umani per contribuire a tenere alta la qualità della vita della società". L'alta qualità riguarda anche le materie prime e i prodotti alla fine immessi sul mercato, promuovendo il Made in Japan nel mondo, attraverso il design e l'artigianato nipponici. L'attività principale di Nagahori si concentra sulla produzione e sulla vendita all'ingrosso e di un'ampia gamma di articoli di gioielleria.





Zoccai è un marchio italiano fondato nel 1839, quando Giuseppe Zoccai aprì una piccola bottega di riparazioni di orologi a Venezia, come si legge nel loro sito internet. Anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, Lelio, la terza generazione Zoccai, aprì una piccola fabbrica in un modesto spazio commerciale a Vicenza e poco dopo aprì il primo negozio Zoccai. La quarta generazione Zoccai ha espanso il marchio oltre i confini nazionali, in Giappone, nel Medio Oriente, in tutta Europa, nelle Americhe. Naomi Campbell e Claudia Schiffer sono solo alcuni dei nomi più celebri che hanno rappresentato i gioielli Zoccai negli anni.