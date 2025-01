Guerra Israele, chi sono gli ostaggi di Hamas che verranno liberati. Le terrificanti storie della loro cattura

Chi sono gli ostaggi che Hamas libererà oggi: Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher

Romi Gonen, 23 anni, è stata sentita l'ultima volta alle 10,58 del 7 ottobre, mentre lei e le sue amiche cercavano di sfuggire all'assalto di Hamas al festival Supernova. Gonen era stata al telefono con sua madre, Meirav Gonen, per tutta la mattina, da quando i terroristi avevano iniziato l'attacco alle 6,30. Era in macchina con le amiche quando, alle 10,15, ha detto a sua madre che erano state colpite e che stavano sanguinando. Quando l'auto è stata poi ritrovata, era vuota. Il telefono di Romi è stato poi localizzato a Gaza.

Emily Damari, 27 anni, è stata presa in ostaggio quella stessa mattina durante l'assalto al kibbutz di Kfar Aza. Damari ha doppia cittadinanza britannico-israeliana. Il suo ultimo messaggio risale alle 10 del mattino quando scrisse che i terroristi erano nel suo isolato e sparavano intorno al suo appartamento.

Bar Kislev, un amico sopravvissuto alla strage, ha poi raccontato di aver visto l'auto di Damari guidata da un terrorista fermarsi davanti a casa sua e poi dirigersi rapidamente verso Gaza. Su 37 residenti del quartiere "giovani generazioni" del Kibbutz Kfar Aza, 11 sono stati assassinati e sette sono stati rapiti e portati nella Striscia. Nel gennaio 2024, l'ex ostaggio Dafna Elyakim, 15 anni, raccontò che lei e la sorella minore, avevano incontrato in un tunnel di Hamas, Romy Gonen ed Emily Damari.

Doron Steinbrecher, 31 anni, era nel suo appartamento dello stesso Kibbutz. Infermiera veterinaria, era in contatto con la sorella sposata, Yamit Ashkenazi e i loro genitori, che vivono tutti nel kibbutz. Alle 6:30 del mattino Ashkenazi era con la sua famiglia, compresi i suoi figli di 3 e 6 anni, nella safe room in cui sono rimasti per 21 ore, senza cibo né acqua.

I suoi genitori erano nella loro casa di Kfar Aza, e il loro giardino è stato usato dai terroristi come una specie di quartier generale senza che nessuno abbia mai tentato di entrare in casa. Alle 10:30, Doron ha detto ai suoi genitori che era spaventata e che i terroristi erano arrivati ​​nel suo edificio. Poi ha inviato un messaggio vocale ai suoi amici in cui diceva: "Sono arrivati, mi hanno presa".

Il padre è sempre stato molto scettico sulle possibilità che fosse tra le prime a essere rilasciate: "È giovane e non ha la doppia cittadinanza", ha detto. E invece stamattina il suo nome era in cima alla lista.