Guerra, Putin sfida gli Usa: "Attaccare la Nato? Solo fesserie di Biden"

Continua la guerra tra Mosca e Kiev. Il presidente russo, durante il 662esimo giorno di conflitto, esce allo scoperto ammettendo di essere stato "ingenuo" nei primi anni del suo mandato riguardo alle intenzioni dei Paesi occidentali, che puntavano alla "disintegrazione" della Russia come era avvenuto con l'Urss. Il leader del Cremlino ha quindi bollato come "fesserie" le affermazioni di Joe Biden, il quale ritiene che la Russia potrebbe attaccare Paesi della Nato in caso di una vittoria della guerra in Ucraina. Intanto il Consiglio europeo nelle conclusioni del vertice ha dato il via libera a un nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia. Mentre il patriarca Kirill entra nella lista dei ricercati di Kiev.

Putin: "Creeremo un distretto militare vicino alla Finlandia"

Il presidente russo Vladimir Putin ha promesso che verrà creato il "distretto militare di Leningrado", vicino al confine con la Finlandia, a causa dell'adesione del Paese alla Nato. Putin, in un'intervista a Rossiya-1 ripresa da Interfax, ha affermato che non c'erano problemi nelle relazioni tra Russia e Finlandia ma che ora ci saranno. "Hanno trascinato la Finlandia nella Nato. Abbiamo avuto dispute con la Finlandia? Tutte le dispute, comprese quelle di natura territoriale della metà del XX secolo, sono state risolte da tempo", ha detto Putin, "non c'erano problemi. Ora ci saranno. Perché ora creeremo il distretto militare di Leningrado e vi concentreremo alcune unità militari".

Putin: "Attaccare la Nato? Solo fesserie di Biden"

Sono "fesserie" le affermazioni del presidente Usa Joe Biden secondo le quali la Russia potrebbe attaccare Paesi della Nato se vincesse la guerra in Ucraina. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin. In questo modo Biden vuole solo giustificare la sua politica perché la Russia "non ha nessun interesse a combattere la Nato, né geopolitico, né economico né militare", ha aggiunto Putin in una intervista alla televisione Rossiya-1 ripreso dall'agenzia Ria Novosti.

Putin: "Con l'Occidente sono stato ingenuo"

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto di essere stato "ingenuo" nei primi anni del suo mandato riguardo alle intenzioni dei Paesi occidentali, che puntavano alla "disintegrazione" della Russia come era avvenuto con l'Urss. In un'intervista con il canale televisivo Rossiya-1 ripreso dalla Tass, Putin ha affermato che l'ex consigliere per la sicurezza nazionale americano Zbigniew Brzezinski aveva un piano per "dividere la Russia in cinque parti e sfruttare le sue risorse".

Aeronautica Kiev: la Russia ha lanciato 20 droni Shahed e due missili nella notte

La federazione Russa ha attaccato nella notte l'Ucraina con droni Shahed e missili Iskander-K e X-59. Lo ha riferito l'Aeronautica ucraina, secondo cui le forze di difesa aerea hanno distrutto più di 20 bersagli nemici. "Le forze di occupazione russe hanno lanciato un missile da crociera Iskander-K e un missile guidato X-59 contro l'Ucraina dalla Crimea temporaneamente occupata e dalla regione di Kherson. I russi hanno anche lanciato 20 droni d'attacco di tipo Shahed dalle aree di Primorsko-Akhtarsk (nel Territorio di Krasnodar) e da Capo Chauda (in Crimea), riferisce l'Aeronautica.

Il patriarca Kirill nella lista dei ricercati di Kiev

Un'azione simbolica, priva di effetti concreti, ma che dà la misura di un conflitto combattuto su più campi, non solo quello militare: Kiev ha aggiunto nella sua lista dei ricercati il patriarca Kirill, il capo della chiesa ortodossa russa da sempre al fianco di Vladimir Putin, e ancora di più dal 24 febbraio del 2022. L'ennesima frattura si è consumata mentre sul terreno gli attacchi sono stati lanciati principalmente con i droni. Sulla Crimea e su diverse regioni dell'Ucraina.