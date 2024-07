Guerra Ucraina, bombe russe su Kiev: sale il numero di morti

Ucraina, bombe russe su Kiev: colpito un ospedale pediatrico. Meloni: "Immagini spaventose"

Non s'arresta la guerra tra Russia e Ucraina. Le forze russe hanno attaccato con oltre 40 missili diverse città del Paese invaso, inclusa Kiev. In uno dei raid è stato colpito l'ospedale pediatrico Okhmatdyt, dove decine di persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite. In generale, in tutta l'Ucraina, gli attacchi di lunedì hanno provocato almeno 41 morti e più di 170 feriti. "Le immagini dei bambini malati oncologici per strada dopo il bombardamento sono spaventose", dice il premier Giorgia Meloni. Il segretario generale dell'Onu, Guterres, condanna gli attacchi "particolarmente scioccanti". Il Dipartimento di Stato Usa ha parlato di "barbaro attacco".

Kiev: uccisi 559 bambini ucraini dall'inizio della guerra



Almeno 559 bambini sono stati uccisi in Ucraina e altri 1.449 sono rimasti feriti dall'inizio dell'invasione del Paese da parte delle forze russe. Lo ha reso noto su Facebook l'ufficio del Procuratore generale, come riporta Ukrinform.

Sale a 41 il bilancio dei morti negli attacchi russi di lunedì

È salito a 41 il bilancio dei morti causati dal massiccio attacco missilistico lanciato ieri dalle forze russe sull'Ucraina: lo riporta la Reuters. Il presidente Volodymyr Zelensky ha stimato il bilancio delle vittime in 37, tra cui tre bambini, ma il conteggio delle vittime nei luoghi degli attacchi in diverse regioni è di almeno 41 persone, scrive l'agenzia di stampa sul suo sito.

Droni di Kiev su Belgorod, bilancio sale a 4 morti

E' salito ad almeno quattro morti e 20 feriti il bilancio dell'attacco di droni ucraini lanciato stanotte sulla regione russa di Belgorod, secondo le autorita' locali.

Meloni: "Spaventose le immagini dei bimbi in strada dopo i bombardamenti"

"Le immagini dei bambini malati oncologici per strada a seguito del bombardamento dell'ospedale pediatrico di Kiev mi sembrano spaventose": così la premier Giorgia Meloni, a Washington per il vertice della Nato. "Quando si aggredisce così la popolazione civile, e lo si fa con questa veemenza accanendosi sui bambini, i segnali che arrivano sono decisamente altri rispetto a quelli che una certa propaganda russa vorrebbe far passare", ha aggiunto Meloni riferendosi alla dichiarata volontà di Mosca di cercare soluzioni pacifiche al conflitto in Ucraina.