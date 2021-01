Il Ceo di Twitter, Jack Dorsey vuole un internet libero al mondo

L'amministratore delegato e fondatore di Twitter, Jack Dorsey, ha difeso in un tweet la decisione del social di sospendere a tempo indeterminato l'account del presidente statunitense uscente, Donald Trump.

Ma, a suo parere, pur essendo stata una decisione corretta, allo stesso tempo ha creato un precedente pericoloso in un Internet globale e libero, limitando il potere della libera informazione e comunicazione di ogni individuo o azienda.

La decisione, presa dopo il violento assalto al Campidoglio, con i sostenitori del presidente, è stata quella giusta, ma un tale divieto ha, secondo Dorsey, ricadute significative e, a lungo termine, può rovinare lo scopo di una Internet aperta.

Il Ceo ha detto che “È importante riconoscere l’attuale momento di grande incertezza e difficoltà per così tanti in tutto il mondo. Il nostro obiettivo in questo momento è pacificare il più possibile e assicurarci che stiamo costruendo tutti una maggiore comprensione comune e un'esistenza più pacifica sulla terra”.

Jack Dorsey si dice convinto che un internet libero per tutti a livello globale sia il metodo migliore e più pertinente per raggiungere questo obiettivo. Oggi non sembra così ma si cerca di lavorare insieme per essere un’umanità unita.

“Dover bannare un account ha implicazioni reali e significative. Sebbene ci siano eccezioni chiare ed evidenti, credo che un divieto sia il nostro fallimento nel promuovere una sana conversazione. E un momento per riflettere sulle nostre operazioni e sull'ambiente che ci circonda ”, ha assicurato l'uomo d'affari americano.

Venerdì scorso Twitter ha sospeso l'account personale del suo utente più famoso (Trump aveva pubblicato più di 55.000 messaggi in più di 11 anni e aveva 89 milioni di follower). "Dopo un'attenta revisione dei recenti tweet dell'account @realDonaldTrump e del contesto che li circonda, abbiamo sospeso definitivamente l'account a causa del rischio di ulteriore incitamento alla violenza", ha detto la società.

Twitter non è stata l'unica rete che ha preso questa decisione. La piattaforma YouTube, di proprietà di Google, ha sospeso martedì per "almeno sette giorni" il canale del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e ha cancellato uno dei suoi video per aver violato la policy contro l'incitamento all'odio. Il leader politico deve affrontare misure simili su altri social network dopo che i suoi supporters hanno preso d'assalto il Campidoglio la scorsa settimana: Facebook e Instagram hanno bloccato l'accesso del presidente al suo account almeno fino al 20 gennaio, e Twitter ha disattivato il suo profilo a tempo indeterminato. L'ultimo ad aderire a questo tipo di misura è stato il social network Snapchat, che questo mercoledì ha annunciato la sospensione permanente dell'account di Trump.