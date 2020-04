Iraq, il capo dell'intelligence nuovo premier incaricato. Usa esultano

Il presidente dell'Iraq, Barham Salih, ha nominato il capo dell'intelligence, Mustafa al-Khadimi, primo ministro designato, secondo quanto riportato da un'emittente televisiva nazionale. Khadimi e' stato nominato poco dopo che l'ex primo ministro designato, Adnan Al-Zurfi, ha ritirato la sua candidatura non essendo riuscito a ottenere il sostengo sufficiente per formare un governo.

L'incarico dato dal presidente iracheno Barham Salih al nuovo premier Mustafa al Khadimi "sarà eccellente se saprà realizzare la sovranità nazionale e combatterà la corruzione". Lo ha detto David Schenker, assistente del segretario di stato Usa per gli Affari del Vicino oriente in una dichiarazione all'emittente irachena Rudaw. "Se al Khadimi è un patriota iracheno impegnato a realizzare la sovranità dell'Iraq e a combattere la corruzione, questao sarà una cosa eccellente per l'Iraq", ha dichiarato il responsabile americano ricordando che "le minacce delle milizie sostenute dall'Iran alla forze Usa in Iraq è ancora grande".