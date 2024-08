Israele, allarme guerra totale. Con l'Iran ci sono anche Houthi, Iraq e Siria

Guerra, pronta l'offensiva contro Israele. Il piano dell'ayatollah Khamenei

Ormai sembra davvero solo una questione di ore. La risposta dell'Iran e dei suoi alleati all'agguato che ha portato alla morte del leader di Hamas Hiniyeh sta per arrivare e i Pasdaran fanno sapere che "sarà un colpo duro, siamo pronti alla guerra totale". Gli 007 di Israele replicano: "Stavolta reagiremo subito". Il riferimento è all'attacco iraniano del 13 aprile (300 droni e missili). Khamenei, l'ayatollah iraniano umiliato e spaventato - riporta Il Corriere della Sera - ora vuole ferire e avrebbe già respinto il tentativo di mediazione degli Stati Uniti e dei Paesi arabi. Tre giorni senza elettricità, danni alla rete idrica, i telefonini sconnessi per 24 ore. È lo scenario minino che l’esercito delinea in un documento distribuito ai sindaci delle città nel Nord verso il confine con il Libano, le più esposte a un attacco di Hezbollah. L’intelligence calcola che l’organizzazione sciita sponsorizzata e armata dall’Iran bersaglierà prima le postazioni militari e le infrastrutture, ma potrebbe colpire anche i centri abitati a sud di Haifa, fino a Tel Aviv.

Così - prosegue Il Corriere - lo stato maggiore ha approntato un piano di evacuazione per migliaia di persone negli hotel di Gerusalemme o in campi allestiti nel deserto del Negev. Rispetto all’attacco iraniano del 13 aprile (300 tra droni e missili), la strategia è cambiata, perché allora Teheran non aveva appunto mantenuto il silenzio radio e aveva avvertito i Paesi della regione 72 ore prima del raid. I servizi segreti interni hanno preparato il bunker scavato sotto le montagne dove il governo può riunirsi in sicurezza.

"Siamo impegnati in una guerra multi fronte contro l’Iran", proclama Netanyahu. Che con i vertici militari starebbe valutando azioni preventive senza aspettare le prime esplosioni. Oltre a Hezbollah potrebbero intervenire gli Houthi dallo Yemen e le milizie sciite in Iraq e Siria. Ieri Hamas ha lanciato ancora razzi da Gaza, dove i palestinesi uccisi in 302 giorni sono quasi 40 mila, ma l’esercito stima che le riserve dei fondamentalisti siano ridotte a qualche centinaio di proiettili a raggio medio-lungo. Dai sotterranei blindati dove resta nascosto, Yahya Sinwar, il capo dei capi e pianificatore dei massacri del 7 ottobre nel Sud di Israele, avrebbe fatto sapere di non volere Khaled Meshal come successore di Ismail Haniyeh.